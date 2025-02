Carlo Ancelotti cree que Vinícius Jr. está en su mejor momento

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, aseguró este domingo, posterior al triunfo 2-0 de su equipo ante Girona, que el extremo brasileño Vinícius Jr. está en su mejor momento deportivo, en especial luego de anotar uno de los dos goles del triunfo.

En rueda de prensa Ancelotti restó importancia a la mala racha de Vinícius Jr, que tenía seis encuentros sin sacudir las redes, destacando que jugó un partido de alto nivel.

“He visto a Vinícius en su mejor versión. Puede tener más acierto en ataque, ante la portería, pero ha sido imparable. Ha encarado bien, ha tenido oportunidades para marcar y ha jugado un partido a su nivel”, defendió en rueda de prensa.

Ancelotti se marchó satisfecho del Santiago Bernabéu con el triunfo 2-0 ante el Girona, pese al bajón en intensidad del juego de su equipo tras la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

“Suele pasar que cuando un partido lo controlas bien, tienes oportunidades para cerrarlo y sigues 1-0 contra un equipo que es bueno, te pueden empatar. Ellos la han tenido y el segundo gol ha sentenciado el partido”, analizó.

“Se pudo hacer antes pero el equipo ha jugado bien. No era sencillo repetir a nivel de actitud y compromiso el partido del miércoles, pero con este calendario ha sido suficiente y el equipo me ha gustado sin llegar al nivel del partido ante el City”, añadió.

Pese a no marcar y tener varias ocasiones para hacerlo, ‘Carletto’ reconoció que el delantero francés Kylian Mbappé se marchó feliz del Santiago Bernabéu.

“Estaba muy contento después del partido. No ha marcado pero ha dado una asistencia a Vini y ha sido muy peligroso. No creo que tenga esta sensación por no marcar, a él le importa mucho que el equipo gane”, explicó.

Dejó claro Ancelotti que Arda Güler, que ni siquiera calentó, “está bien” y “listo para jugar”, y celebró el nivel mostrado por David Alaba en su primera titularidad, tras superar una grave lesión de rodilla que le tuvo más de trece meses fuera del equipo, y un reciente percance muscular.

“Alaba después de una lesión muy larga ha hecho buen partido, 60 minutos muy bien, cómodo, bien posicionado, tranquilo con y sin balón. Puede jugar titular en Champions porque poco a poco va encontrando su mejor nivel. Estaba listo hace un mes pero ha tenido una lesión en abductor que no le ha permitido jugar”, analizó.

“Puede aguantar sin problemas el partido. Hoy he podido dar descanso a Valverde y Rüdiger que tenían pequeños problemas. Poco a poco atrás tenemos menos emergencia”, añadió.

