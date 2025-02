Lupillo y Caramelo discuten en La Casa de los Famosos All-Stars

El cuarto Agua se disolvió y las diferencias entre varios de los habitantes de este team son cada vez más marcadas. Una de las muestras de esto es la discusión que tuvieron en plena gala Caramelo y Lupillo Rivera.

En la transmisión de este lunes de eliminación, el conductor Javier Poza le preguntó a los habitantes con qué cuarto se identificaban.

Todo iba bien hasta que consultó por quiénes se sentían a gusto con el cuarto Agua y nadie levantó la mano, por lo que el presentador preguntó de nuevo y Caramelo, Niurka y Rey Grupero comentaron que ellos ya no formaban parte de esa alianza.

Por su parte, Lupillo Rivera dijo que el dominicano actuó de mala manera porque estaba hablando con Nacho Cassano: “Aquí y en China tu traición no es aceptable”.

Luego de esto, comentó: “Pregúntale a tu gente de la República Dominicana”.

Caramelo no se quedó callado y por eso le afirmó: “Yo tengo los pantalones que no has tenido tú”.

Además de esto, le soltó: “No queremos lambones en el coro”.

Los televidentes han reaccionado a este momento con mensajes en redes: “¡Al Caramelo lo llamaban traicionero por hablar con Nacho y el Paulo esta haciendo lo mismo!”, “Se notó que caramelo le dijo la verdad porque Lupillo no se quedó callado como siempre”.

Otros escribieron: “Lupillo tiene unos aires de grandeza tremendo. Mínimo será el protegido de Telemundo como el año pasado”, “Ese Lupillo que se vaya a su casa”.

Esta nueva pelea ocurre en medio de las divisiones que hay en el cuarto Agua, debido a que Niurka Marcos, Caramelo y Rey Grupero decidieron armar su grupo.

Ahora, la situación en el cuarto se hace bastante difícil, pues el ambiente es tenso y las discusiones entre ellos han estado a la orden del día.

Esta semana será bastante intensa, debido a que las nominaciones cambiarán por completo y probablemente se lancen entre ellos mismos en las puntuaciones. Claro está, si La Jefa no aplica un cambio en la dinámica.