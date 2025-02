Cruz Azul mantendrá a Vicente Sánchez como su DT hasta el final del Clausura 2025

El director técnico interino de la Máquina de Cruz Azul, Vicente Sánchez, ha sido ratificado como entrenador del equipo hasta que finalice el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX ante los buenos resultados que ha registrado el club hasta la fecha y confiando en poder avanzar hasta la Liguilla para poder luchar por el título de campéon que mantienen las Águilas del Club América.

La información fue confirmada por el presidente de la institución celeste, Víctor Velázquez, quien le informó a los medios de comunicación que el estratega ha demostrado tener grandes cualidades para mantenerse al mando del banquillo por lo que resta de competencia debido a que actualmente marchan en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 17 puntos acumulados producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

“Con Vicente, no se puede decir que alguien es interino. Simplemente vamos a darle toda la confianza y que siga adelante. Así es el futbol, díganme qué entrenador es interino o no si vemos mal los resultados, lo cesan o no lo cesan, Vicente (Sánchez) tiene la confianza y va a terminar el torneo, estoy seguro, porque vamos a hacer muy buen papel”, expresó.

Vicente Sánchez se había convertido desde el principio en una de las principales soluciones para el cargo de entrenador de Cruz Azul en esta temporada; aunque el antiguo jugador de los Diablos Rojos del Toluca no estuvo interesado en primera instancia, terminó aceptando la oferta y ha conseguido muy buenos resultados.

“Fue muy precipitada su salida (de Martín Anselmi como DT), siempre se le dijo que se le daba el apoyo pero no nos dieron las condiciones en el Porto, y bueno, pues estamos en una controversia, que ya las partes legales lo decidan de acuerdo a los contratos… no buscamos hacerle daño a nadie”, resaltó el directivo en sus declaraciones.

Velázquez también habló sobre el objetivo de encontrar una sede en la que puedan llevar al equipo para el partido que disputarán contra los Pumas de la UNAM para la Jornada 14 del torneo Clausura 2025, siendo Puebla y Querétaro las principales opciones.

“Tenemos opciones como Puebla, Querétaro e invitaciones hasta de Morelia, pero vamos a ver para dónde nos vamos, simplemente por la afición que nos está pidiendo que lo jugamos en esas plazas y lo veamos que la afición no recibe, afortunadamente ustedes lo ven en toda la República, y nos reciben amablemente, y estamos muy agradecidos con la visión.

Sigue leyendo:

–Óliver Torres asegura que el fichaje de Sergio Ramos se lo deben a él

–Colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez se convirtió en nuevo DT de El Salvador

–Benzema eligió a Ronaldo Nazario como el mejor de la historia por delante de Cristiano