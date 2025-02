Gobierno de Trump exige a indocumentados registrarse en base de datos e irse del país voluntariamente

Al exigir que se inscriban en una base de datos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que utilizará todas las herramientas posibles para “obligar a los extranjeros ilegales a autodeportarse” y eso incluye acciones judiciales y multas severas.

Así lo establece un comunicado de la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien señaló que el Departamento a su cargo aplicará a rajatabla la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual contempla diversas acciones para que indocumentados decidan dejar el país.

“La [INA] creó múltiples herramientas para rastrear a los extranjeros ilegales y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”, dice un reporte del DHS. “Estas herramientas incluyen sanciones penales para ciertos extranjeros”.

Las personas que serán sujetas a tales castigos son aquellos indocumentados que no se vayan voluntariamente de EE.UU; que no se registren ante el Gobierno federal, incluida la toma de huellas dactilares, así como a indocumentados que no informen del cambio de dirección.

“El hecho de que un extranjero no abandone los Estados Unidos es un delito que podría resultar en una multa económica significativa”, se advierte. “El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, pero ya no lo es”.

El DHS indica que la deportación voluntaria o “autodeportación” es más segura para los inmigrantes y los agentes migratorias.

Además, se dijo, eso ayuda a conservar los recursos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) necesarios para mantener seguros a los estadounidenses.

“El presidente [Donald] Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, dice parte del mensaje del DHS. “Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”.

Se afirma que la Administración Trump “no elegirá las leyes migratorias” que aplicará, sino que ejecutará todas a sus disposición contra la inmigración de indocumentados.

“Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”, se agregó.

El DHS incluso proporcionó una página web que dirige a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que los inmigrantes se registren, aunque los detalles serán revelados

La Administración Trump lanzó la semana pasada una campaña en EE.UU. para pedir a indocumentados que se vayan en forma voluntaria, además de emitir mensajes en otros países que advierten de las consecuencias legales de ingresar sin papeles a EE.UU.