Los fans apoyan al trío más peligroso de La Casa de los Famosos All-Stars: Caramelo, Niurka y Rey Grupero

Ayer por la noche Niurka, Rey Grupero y Caramelo afianzaron de cara al público su equipo, desligándose también del cuarto agua y del nuevo equipo que Lupillo Rivera ha conformado con Luca, Paulo y Erubey, el cual lleva por nombre “charco” en La Casa de los Famosos All-Stars.

“Los tres mosqueteros” de La Casa de los Famosos All-Stars han conquistado al público, porque para empezar ni uno de ellos se está vendiendo a sí mismos como mejores, superiores o perfectos. Los tres aceptan sus imperfecciones y están permitiendo que el público los conozcan más abiertamente y sin mascaras.

Los fans de Lupillo están molestos por la separación, mientras que los fans de La Casa de los Famosos All-Stars agradecen la coherencia que está demostrando tener tanto Rey como Niurka y Caramelo. Porque ellos vieron la jugada de Lupillo y decidieron no ser más súbditos del cantante para jugar de manera más libre y sin presiones.

Porque tanto Aleska como Lupillo entraron con una agenda personal en la que no caben los demás habitantes y esto en efecto no le gusta al público como a los que ya se dieron cuenta que cualquier alianza con “El Toro del Corrido” trae consigo a la venezolana, quieran o no.

Ahora, el hecho de haberse separado y de estar jugando sin miedo y sin rendir pleitesía los está colocando en el punto de mira de Lupillo y van, mínimo, a caer nominados este jueves. No sabemos aún si lograrán meterlos a los tres a la canasta, pero habrá que esperar y ver si Lupillo decide hacerse parte de la estrategia y subir al SUM para jugar de verdad a eliminar a los que no quiere con él dentro de La Casa de los Famosos All-Stars.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Dominicanos defienden a Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars: “Que lo suban que nosotros los bajamos”

· ¿Hubo golpes dentro de La Casa de los Famosos All-Stars y tendremos expulsados?: En la gala lo expondrán todo

· ¿Quién salió hoy 24 de febrero de La Casa de los Famosos All-Stars?