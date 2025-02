¿Quién salió hoy 24 de febrero de La Casa de los Famosos All-Stars? 

El público de La Casa de los Famosos All-Stars eligió al tercer eliminado de esta temporada, que ha reunido a artistas veteranos y a otras figuras menos conocidas en este reality show de la cadena Telemundo.

En esta ocasión, quien salió del juego es el modelo peruano Varo Vargas.

Tras varios días de intensa votación, Javier Poza anunció uno a uno los jugadores que se mantienen por al menos una semana más en el programa de telerrealidad.

El primero en regresar a la casa fue Diego Soldano, luego anunciaron a Carlos Chávez y por último a Rosa Caiafa.

En las redes sociales de la cadena Telemundo hubo muchas reacciones por esta nueva eliminación. Algunos mensajes que se leyeron fueron: “Bueno, eso se sabía. Si no fuera por la inmunidad que se ganaron ni se notaba en la casa . Nada sorpresivo era Rosa o él”, “En esta no se dio, pero a la próxima es rosa es otro mueble! Mane te cumplimos otro más a la lista que sacamos a tu nombre”.

También hubo quienes escribieron: “Varo lo hiciste excelente, solo que a la gente le gusta la toxicidad”, “Varito desde Perú sabemos que eres un chico íntegro sin escándalos, un caballero, me quedó con eso que siempre has Sido tu, manteniendo el respeto por tus compañeros, la lealtad sin llevar chismes, para mí saliste por la puerta grande. Eres un lindo chico no sólo físicamente. Te esperan grandes cosas”.

Varo tuvo dos semanas de inmunidad debido a que al comienzo quedó sin cuarto. Gracias a esto pudo salvarse de quedar en la placa, hasta que el beneficio venció y sus compañeros lo nominaron.

Luego de esto, el juego se reacomoda y todo parece indicar que esta semana el cuarto Agua tendrá a varios habitantes en riesgo de eliminación, pues este team se disolvió y prácticamente han adelantado que lanzarán puntos unos contra otros para enfrentarse a la votación del público.

En esta habitación hay ahora dos equipos, el que lidera Niurka Marcos y el otro encabezado por Lupillo Rivera, una situación que promete emocionantes momentos dentro del programa.

Sigue leyendo:

· Valentina admite que respeta más el liderazgo de Nacho que el de Lupillo en La Casa de los Famosos All-Stars

· La Casa de los Famosos All-Stars: el enojo de Niurka Marcos con Lupillo

· Caramelo robó el poder de salvación en La Casa de los Famosos All-Stars