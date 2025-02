“Fuimos mejor equipo”: Néstor Cortés habló sobre la Serie Mundial de Yankees contra Dodgers

La Serie Mundial que New York Yankees perdió ante Los Angeles Dodgers parece ser una herida no cicatrizada. El abridor cubano Néstor Cortés aseguró que los Bombarderos del Bronx fueron mejor equipo que los angelinos a pesar de no haber conseguido el título.

En una entrevista con Tyler Kepner, de ‘The Athletic’ el ahora lanzador de Milwaukee Brewers ofreció su análisis sobre los acontecimientos de la Serie Mundial que los Dodgers se terminaron llevando en cinco encuentros.

En primer lugar, Cortés se refirió al Juego 1 que le tocó abrir. Una bola rápida que se quedó́ en el medio de la zona de strike fue el detonante para que Freddie Freeman conectara un Grand Slam y pusiera cuesta arriba la Serie para los Yankees.

A pesar de esto, el cubano considera que ese partido se pudo haber ganado. En su análisis, el abridor expresó que los Yankees pudieron haber viajado a Los Ángeles con la serie a favor 3-2.

“Habíamos hecho lo suficiente para ganar ese juego (…) pueden hablar lo que quieran, pero pudimos haber ganado el Juego 1, luego perdimos 2 y 3, ganamos el Juego 4 y deberíamos haber ganado el Juego 5. Luego regresamos a Los Angeles arriba 3 a 2”, dijo.

A pesar de los errores, el pitcher sigue creyendo en la actualidad que los Yankees tenían todo a su favor para ganar la Serie Mundial.

“La gente puede decir que se nos escapó de las manos, que cometimos muchos errores, y así fue (…) pero al final, fuimos el mejor equipo. Yo lo veo así, y estoy seguro de que todos en ese vestuario lo ven así”, concluyó.

El legado de “Nasty Néstor” en New York Yankees

Su estilo y mecánica de lanzamiento le han valido para ganarse el apodo de “Nasty Néstor”. Su paso por los Yankees fue destacado. En 2013 lo seleccionaron en la ronda 36 del draft de la MLB en 2013.

Inicialmente pasó por franquicias como Baltimore Orioles y Seattle Mariners antes de regresar a los Yankees en 2021. Mientras estuvo en el Bronx, Cortés se estableció́ como un lanzador confiable en la rotación del equipo.

En 2021, tuvo una efectividad de 2.90 en 22 juegos, 14 de ellos como abridor. En 2022, fue seleccionado para el Juego de Estrellas y terminó la temporada con una impresionante efectividad de 2.44 en 28 aperturas.

En 2023, a pesar de algunas lesiones, mantuvo un rendimiento sólido con una efectividad de 4.97 en 12 aperturas. En 2024, continuó siendo una pieza clave en la rotación, con una efectividad de 3.77 en 31 juegos.

La Serie Mundial fue su último servicio con New York Yankees. Cortés, de 30 años, se unió este año a Milwaukee Brewers y actualmente está participando en los entrenamientos primaverales.



