Maite Perroni afirma fractura con Anahí y Dulce María

El regreso de RBD en 2023 fue recibido con entusiasmo por miles de fans que habían esperado ansiosos la oportunidad de verlos juntos nuevamente. El “Soy Rebelde Tour” representó un hito en la historia del entretenimiento latino, marcando el reencuentro de los cinco miembros originales y también una profunda conexión con su legión de seguidores que ha perdurado a lo largo de los años.

Maite Perroni ha revelado que existe un alejamiento con sus compañeras Anahí y Dulce María. A pesar de la emoción y la alegría que supuso reencontrarse en el escenario, las tensiones parecen haberse materializado en la vida real, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la banda: “Que puedo decir. Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos desde hace 20 años”, dijo en ‘El Gordo y la Flaca’.

Durante una reciente entrevista, Perroni expresó que, aunque el deseo de un nuevo reencuentro siempre está presente, actualmente no hay planes concretos para un nuevo tour. Este anuncio ha llevado a muchos a preguntarse si el grupo, que en su apogeo rompió récords de ventas y popularidad, puede permanecer unido ante tales adversidades.

“Por lo pronto no hay ningún plan. No sé de qué forma podría darse algo así. Bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, añadió durante la conversación.

Perroni confirmó la existencia de un documental que capturará el detrás de cámaras del “Soy Rebelde Tour”. Aunque aún no se han definido las pautas de distribución del material, la mexicana asegura que es un proyecto que permitirá a los fans acercarse más a la experiencia de la gira. Este documental surge como un consuelo en medio de la colisión de emociones y conflictos, ofreciendo una nueva forma de recordar y celebrar la esencia del grupo.

“Es un proyecto muy bonito que, la verdad, pudimos trabajar el tiempo en el estuvimos en el tour. Ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, expresó.

Sigue leyendo:

· Maite Perroni envía significativo mensaje a Christopher Uckermann

· Maite Perroni dice cómo asimiló ser la supuesta amante

· Maite Perroni a sus 41 años no descarta otro embarazo