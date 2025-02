Maripily Rivera acusa a Lupillo de jugar peor que el año pasado, en La Casa de los Famosos All-Stars

Maripily Rivera ha tomado sus redes sociales para aclarar varios puntos y hacer uso de su voz. La panelista de los domingos en La Casa de los Famosos All-Stars, afirma que en sus redes sociales tiene total derecho de expresar sus opiniones acerca de lo que sucede en el reality. Incluso comenzó afirmando que le gustaría poder decir cosas buenas de Lupillo Rivera, pero es consciente de no poder hacerlo por cómo éste se está comportando dentro del reality con habitantes como Caramelo, Rey Grupero y Niurka Marcos.

Además, hace hincapié que hacer uso de sus plataformas para dar su opinión está bien, y que en efecto como panelista en las galas de los domingos busca ser imparcial. “Tengo que ser imparcial los domingos, pero aquí en mi cuenta de Instagram yo soy como a mí me dé la gana”. “Si él no está haciendo las cosas bien, no tengo que parcializarme con nada”, destacó Maripily.

La boricua fue completamente honesta al decir que actualmente no tiene nada en contra de Lupillo Rivera, sin embargo aunque le gustaría decir cosas buenas sobre él, no puede. “Está haciendo lo mismo y peor que el año pasado. No se puede defender lo indefendible”, asegura la ganadora de la cuarta temporada.

“El Huracán Boricua” hizo ver que el comportamiento de Lupillo realizando las amenazas en contra de Caramelo son las típicas de un “pandillero” y dijo que el público no se puede enojar por estos comentarios cuando las acciones de éste acompañan perfectamente la descripción de su parte.

Aquí el video con los comentarios de Maripily Rivera:

En medio de todo esto hay que entender que el apoyo que Maripily le está mostrando a Caramelo y en general a “Los Tres Mosqueteros” es lo único que el público boricua necesitaba para conectarse con el reality y empezar a apoyar a alguien más que Alfredo Adame. Así que de momento, Rey Grupero, Niurka Marcos y Caramelo cuentan con un potente número de fans dispuestos a protegerlos de las posibles nominaciones que Lupillo Rivera y Paulo Quevedo están por presentar dentro de la casa.

