Rey Grupero elogia a Madison Anderson y la describe como “la mujer perfecta” en ‘LCDLF All Stars’

El reality show de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’, sigue dando de qué hablar en su edición All-Stars. Una de las figuras más recordadas por los participantes es la boricua Madison Anderson Berríos. La exreina de belleza y ganadora de la tercera temporada fue tema de conversación entre los habitantes, especialmente del influencer Rey Grupero, quien la recordó con palabras llenas de admiración y cariño.

En una conversación dentro de la casa, Niurka Marcos destacó el triunfo de Anderson Berríos y lo atribuyó a sus “cualidades positivas y comportamiento lindo”. A esto se sumó Rey Grupero, quien compartió recuerdos de su convivencia con la denominada Barbie boricua y no dudó en elogiarla.

“Ella era de Puerto Rico, pero había crecido en Estados Unidos y se ponía ‘la gringa boricua’ y le costaba trabajo hablar… salía, tomaba sol y se iba a dormir”, recordó el influencer sobre la personalidad relajada de Madison dentro de la casa.

Pero más allá de su actitud despreocupada, Rey Grupero destacó el crecimiento de la modelo durante la competencia y el papel que él desempeñó en su evolución. “Me hacía las trenzas, me pintaba las uñas, me maquillaba, de todo. Siento que puse un granito de arena, porque era un diamante que no se veía, en bruto y de repente ‘boom’, el brillo de esa mujer”, expresó con emoción.

El mexicano también resaltó su talento y la imagen que proyectaba en el reality. “(Madison) cantaba cabr… y su alma. Como las mujeres de las películas gringas… la mujer perfecta, así es Madison. Le mando muchas bendiciones”, concluyó.

Cabe recordar que Anderson Berríos y Rey Grupero desarrollaron una estrecha amistad durante su estancia en la tercera temporada de La casa de los famosos, donde la boricua se alzó con la victoria. Su desempeño la convirtió en una de las ganadoras más queridas del reality, aunque su presencia en las ediciones siguientes fue limitada.

En el estreno de la temporada All-Stars, que reunió a anteriores campeonas como Alicia Machado, Ivonne Montero y Maripily Rivera, la ausencia de Madison fue notoria. Según información del programa En casa con Telemundo, la cadena le extendió una invitación y hasta le ofreció una compensación económica por participar en la apertura de la temporada, pero ella declinó la propuesta.

Actualmente, la ex Miss Universe Puerto Rico 2019 se encuentra comprometida con el actor mexicano José “Pepe” Gámez, a quien conoció precisamente en la tercera edición del reality. Su relación es una prueba de que, más allá de la competencia, La casa de los famosos también ha sido un espacio donde han surgido grandes lazos y romances inolvidables.

