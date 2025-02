Premios Oscar 2025: ¿Qué records se podrían romper en esta edición?

La edición 2025 de los Premios Oscar podría ser histórica en más de un sentido. Con una selección diversa de nominados, varias figuras podrían alcanzar hitos significativos en la industria del cine. A continuación, te presentamos los récords más relevantes que podrían romperse en la próxima ceremonia.

Cynthia Erivo y el EGOT más joven de la historia

Cynthia Erivo, nominada por su papel en Wicked, podría convertirse en la persona más joven en lograr un EGOT competitivo, es decir, ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Si se alza con la estatuilla, batiría el récord actual del compositor Robert Lopez, quien consiguió la hazaña a los 39 años. Erivo, con 38 años, establecería una nueva marca en la historia del cine y el entretenimiento.

Cynthia Erivo podría convirtirse en la artista EGOT más joven. Crédito: Jordan Strauss | AP

Diane Warren: una racha que podría terminar

Diane Warren, quien ha sido nominada en 16 ocasiones sin lograr una victoria, podría finalmente obtener su primer Oscar con la canción “The Journey” de The Six Triple Eight. Esto pondría fin a su récord como la persona con más nominaciones sin haber ganado, empatada con el mezclador de sonido Greg P. Russell.

Películas en otros idiomas buscan hacer historia

Si Emilia Pérez o I’m Still Here ganan el premio a Mejor Película, se convertirían en la segunda película en un idioma distinto al inglés en llevarse este reconocimiento, después de Parasite. Además, Emilia Pérez podría ser la primera película en español en lograrlo, mientras que I’m Still Here sería la primera en portugués.

Karla Sofía Gascón y un hito en la inclusión

La actriz española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) podría convertirse en la primera persona abiertamente transgénero en ganar un Oscar, así como en la primera actriz española en obtener el premio a Mejor Actriz Protagónica.

Karla Sofía Gascon podría marcar un hito. Crédito: Jordan Strauss | AP

Cynthia Erivo y la posibilidad de romper una barrera racial

Si Erivo gana en la categoría de Mejor Actriz, sería la segunda mujer negra en la historia en lograrlo y la primera en más de 20 años, después de Halle Berry en 2002.

Otros récords que podrían romperse:

Mejor Dirección: Coralie Fargeat (The Substance) podría ser la primera directora francesa en ganar.

Coralie Fargeat (The Substance) podría ser la primera directora francesa en ganar. Mejor Actor Protagónico: Timothée Chalamet (A Complete Unknown) podría ser el actor más joven en ganar, superando a Adrien Brody.

Timothée Chalamet (A Complete Unknown) podría ser el actor más joven en ganar, superando a Adrien Brody. Mejor Actor Protagónico: Adrien Brody (The Brutalist) podría unirse al exclusivo grupo de actores con dos o más victorias en esta categoría.

Adrien Brody (The Brutalist) podría unirse al exclusivo grupo de actores con dos o más victorias en esta categoría. Mejor Actriz Protagónica: Fernanda Torres (I’m Still Here) podría ser la primera actriz brasileña en ganar en esta categoría.

Fernanda Torres (I’m Still Here) podría ser la primera actriz brasileña en ganar en esta categoría. Mejor Actor de Reparto: Yura Borisov (Anora) podría ser el primer actor ruso en ganar.

Yura Borisov (Anora) podría ser el primer actor ruso en ganar. Mejor Actriz de Reparto: Isabella Rossellini (Conclave) podría ser la primera italiana en ganar y la primera actriz en seguir los pasos de su madre, Ingrid Bergman, quien ganó tres premios Oscar.

Isabella Rossellini (Conclave) podría ser la primera italiana en ganar y la primera actriz en seguir los pasos de su madre, Ingrid Bergman, quien ganó tres premios Oscar. Mejor Fotografía: Ed Lachman (Maria) podría convertirse en la persona de mayor edad en ganar en esta categoría, con 76 años y 11 meses.

Ed Lachman (Maria) podría convertirse en la persona de mayor edad en ganar en esta categoría, con 76 años y 11 meses. Mejor Edición: Sean Baker (Anora) podría ser el primer director en ganar por editar su propia película con crédito exclusivo.

Sean Baker (Anora) podría ser el primer director en ganar por editar su propia película con crédito exclusivo. Mejor Sonido: Richard King (Dune: Part Two) podría empatar el récord de más victorias en la categoría de sonido, con cinco premios.

Richard King (Dune: Part Two) podría empatar el récord de más victorias en la categoría de sonido, con cinco premios. Mejor Canción Original: Elton John (Never Too Late) podría ganar su tercer Oscar en esta categoría, uniéndose a un selecto grupo de compositores.

Elton John (Never Too Late) podría ganar su tercer Oscar en esta categoría, uniéndose a un selecto grupo de compositores. Mejor Película Animada: Flow podría ser la primera película sin diálogos en ganar en esta categoría.

Sin duda, los Oscar 2025 podrían ser testigos de momentos históricos que marcarán un antes y un después en la historia del cine. Con una lista de nominados diversa y talentosa, la ceremonia promete emociones, sorpresas y, posiblemente, muchos récords rotos.

