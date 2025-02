Un McDonald’s en Nueva York activa “alcabala” para prevenir la violencia juvenil

Un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC) comenzó a pedir está identificaciones a sus clientes en la puerta prohibiendo la entrada a menores de 20 años sin un padre para prevenir la violencia juvenil, en lo que podría ser una novedad para el gigante de la comida rápida.

El restaurante, ubicado en 2154 Nostrand Av cerca de la intersección con Flatbush Av –zona apodada “the junction”-, tomó la drástica medida la semana pasada, después de que un grupo de jóvenes con pasamontañas entrara al terminar el horario de clases y atacara a un guardia de seguridad, rompiendo una puerta de vidrio, según la gerente Amber Hussain. “Fue una escena loca”, recordó la joven de 19 años.

Todos los días después del horario escolar, durante el año que ha trabajado allí, entre 15 y 20 adolescentes entran y “destrozan la tienda”, arrojando hielo a los clientes, arrebatando bolsas de comida a los conductores de Uber y fumando marihuana dentro del restaurante, dijo Hussain al New York Post

Este McDonald’s es infame en el vecindario. Ha sido escenario de múltiples tiroteos y apuñalamientos a lo largo de los años. Los datos de la policía de Nueva York muestran que se realizaron más de 100 llamadas al 911 dentro y frente de ese McDonald’s en cada uno de los últimos tres años, de 2022 a 2024.

La empresa McDonald’s no ha emitido comentarios. Para quienes conocen el lugar, no es una sorpresa la medida tomada por el establecimiento. “Si eres de esa zona, sabes que McDonald’s es horrible”, dijo a Sania Bolasingh, quien creció en Flatbush. “La gente pelea allí, no son soóo niños siendo niños. Hay gente apuñalada, un repartidor fue asaltado, se desmayó”. La joven de 20 años publicó un video en TikTok comentando la situación.

“¿Qué espera que haga el dueño de un negocio?”, se preguntó Clyde Smith, un asistente legal de 48 años de Flatbush. “Éste siempre fue un lugar donde los niños causaban problemas”.

Este mes un niño 14 años murió apuñalado a media tarde en una pelea afuera de un restaurante McDonald’s en Queens (NYC) y un menor de su misma edad fue arrestado como sospechoso.

La violencia armada es constante en Nueva York, y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En octubre Akim Cisse, estrella de baloncesto de 18 años, murió en el hospital después de ser baleado en la cabeza afuera de un restaurante McDonald’s en Queens (NYC) y Rayvon Philip, de su misma edad, fue arrestado como sospechoso.

En julio una mujer recibió un rasguño de bala en el cuello y dos hombres fueron alcanzados por proyectiles durante una trifulca afuera de un restaurante McDonald’s en Brooklyn. En mayo dos mujeres y un hombre fueron apuñalados durante una pelea con otra persona en un restaurante McDonald’s en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En 2022 Héctor Manual Valencia Gómez, adolescente de 19 años, murió baleado en el estacionamiento de un restaurante McDonald’s en Peninsula Boulevard Hempstead, Long Island (NY). También ese año un trabajador de McDonald’s de 23 años recibió un disparo en el cuello en Brooklyn y falleció luego de pasar tres días con muerte cerebral y en soporte vital. Como sospechoso fue detenido el hijo de una cliente que se había quejado porque sus papas fritas estaban frías, según testigos.