Vasco Aguirre manda dardo a Trump: “Para mí sigue siendo el Golfo de México”

Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana, participó en el Día de Medios del Final Four de la Concacaf Nations League, donde dejó ver su posición sobre las polémicas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Durante la rueda de prensa, el enfoque principal giró en torno al torneo y la lucha por alcanzar la Final en su cuarta edición. Sin embargo, Aguirre también fue interrogado sobre el impacto de los inmigrantes y la comunidad latina en el fútbol, una cuestión con connotaciones políticas a la que respondió con mesura.

“No me gustaría entrar en un ámbito que no me corresponde y que no es el motivo de este encuentro. Sin embargo, siempre he sentido un profundo agradecimiento. Desde que llegué al fútbol en 1975 con el América, a los pocos años ya viajaba a Los Ángeles para disputar partidos. El respaldo de la gente se manifiesta en la cancha, y es importante que puedan identificarse con lo que ven”, señaló Aguirre.

El entrenador mexicano también compartió una reflexión personal al respecto: “Soy hijo de inmigrantes. No es fácil dejar atrás tu país en busca de una mejor vida para los tuyos. Mis padres vivieron las dificultades de la posguerra y sé que muchas personas aquí han pasado por lo mismo, tratando de alcanzar el sueño americano. Me identifico con ellos y siempre estaré agradecido por su apoyo”, afirmó.

En la parte final del evento, Aguirre no dejó pasar la oportunidad de expresar su postura sobre la reciente controversia respecto a la posible modificación del nombre del Golfo de México, planteada en Estados Unidos como “Golfo de América”. Con un tono serio, pero sin perder su característico carisma, sentenció: “Para mí sigue siendo el Golfo de México, evidentemente, by the way”.

El Final Four de la Concacaf Nations League tendrá lugar el 20 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Posteriormente, el 23 de marzo se definirán tanto el tercer lugar como el campeón del certamen.

