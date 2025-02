Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 27 de febrero al 5 de marzo

Exhibición de Adriana Varejão en la HSM&L

The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) se complace en inaugurar Adriana Varejão: Don’t Forget, We Are From the Tropics, una exposición de nuevas pinturas y esculturas de la destacada artista brasileña, que se presentará a partir de este jueves 27 de marzo hasta el 22 de junio. Sus tondos de fibra de vidrio pintados a mano con óleo simulan la histórica vajilla de cerámica de palissy. En estas obras de textura ricamente detalladas, escenas operísticas de la flora y fauna amazónicas chocan con los complejos patrones históricos de la cerámica ibérica y latinoamericana de la vasta colección de la Sociedad Hispánica. Además, Varejão develará una escultura al aire libre que presenta una sucuri (anaconda amazónica) de fibra de vidrio pintada de colores vibrantes enrollada alrededor de la estatua ecuestre de bronce de El Cid de 1927 de Anna Hyatt Huntington en la terraza de la Sociedad Hispana (3741 Broadway). Para más información, visite: https://hispanicsociety.org.

Foto: Cortesía de la HSM&L

Daymé Arocena en el Lincoln Center

El Lincoln Center recibirá este viernes 28 de febrero a la cantautora afrocubana Daymé Arocena, quien se ha consolidado como una de las creadoras más innovadoras y consistentes del panorama del soul latino contemporáneo. Una de las primeras exportaciones musicales del deshielo cubano de la década de 2010, la voz potente de Arocena, nacida en La Habana, sus auto orquestaciones y sus exploraciones en la melodía han brindado a los oyentes canciones originales, la más reciente de su estelar álbum de 2024, Alkemi. Para su estreno como cabeza de cartel en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway), Arocena y su banda en gira compartirán temas de Alkemi y de todo su catálogo, además de algunas sorpresas nuevas. Gratis. A las 7:30 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Estreno de “El Vuelo de las Palomas”

Este viernes 28 de febrero el Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Ave Sunnyside) realizará el estreno mundial de “El Vuelo de las Palomas”, una comedia bilingüe sobre la amistad, el dinero y la locura del consumo. Dos mujeres sesentonas se ven envueltas en una aventura disparatada cuando una bolsa llena de dinero sucio cambia sus vidas. Entre situaciones alocadas y un estilo digno de Almodóvar, la obra promete risas y emoción. Celebra el Mes de la Mujer con esta divertida historia. Hasta el 23 de marzo. Boletos e información: https://thaliatheatre.org.

Foto: Cortesía Sebastian Gil-López

Manny Manuel en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) ofrecerá este sábado 1 de marzo el espectáculo “Manny Manuel: 30th Anniversary Concert”. El ícono del merengue puertorriqueño subirá al escenario para una noche especial llena de sus grandes éxitos como parte de su celebración de tres décadas de música. Desde sus primeros días con Los Sabrosos del Merengue hasta su ascenso como solista, Manny Manuel ha cautivado al público con su energía contagiosa. El invitado especial de la noche será Odilio González, conocido como “El Jibarito de Lares”, una leyenda viva, célebre por su voz única, su forma de tocar la guitarra y su estilo rústico y “ajibarado” de interpretación del bolero. A las 8:00 pm. Boletos: llamando al 718-960-8833 o en línea en https://www.lehmancenter.org.

Foto: Cortesía

“March Is Music” vuelve al Teatro Pregones

La aclamada serie de conciertos “March Is Music” del Teatro Pregones regresa esta semana con una emocionante programación de 10 conciertos en vivo, presentando a destacados artistas de la música latina, el jazz, la fusión y la música clásica de talla mundial. Para arrancar la serie, el Pregones recibirá este sábado a las 7:00 pm a Yambawa con Anthony Carrillo y Amy Quint Millan, un concierto de fusión latina; y los Domingos de Piano en El Bronx regresan este 2 de marzo con el dúo Gabrielle Chou y Morian Trenk. En el 575 Walton Avenue, Bronx. Para más información y boletos, visite: https://pregonesprtt.org.

Foto: Cortesía

Palomazo Norteño en el United Palace

El espectáculo musical “Palomazo Norteño- Tour USA 2025” regresa a Nueva York este sábado 1 de marzo. Los cantantes mexicanos Eliseo Robles, Rosendo Cantú, Lalo Mora y Raúl Hernández harán vibrar al público con sus interpretaciones y los pondrán a disfrutar con una noche de música y auténtica tradición norteña. En cada una de sus fechas, Palomazo Norteño promete “La Borrachera Perfecta” y se consolida como uno de los eventos de música regional mexicana más importantes en Estados Unidos y México. A las 8:00 pm en el United Palace (4140 Broadway). Más información y boletos en: https://unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto: Cortesía

The Museum at FIT estrena exhibición

Una innovadora exposición que ofrece la primera exploración profunda de las fascinantes conexiones entre los gabinetes de curiosidades y la moda, se estrena esta semana en The Museum at FIT, el único museo dedicado al arte de la moda. La exposición “Fashioning Wonder: A Cabinet of Curiosities” presenta cerca de 200 prendas y accesorios, casi en su totalidad seleccionados de la colección permanente de MFIT, que reflejan la diversidad de objetos encontrados en estos gabinetes. Muchas de estas piezas, exhibidas por primera vez, buscan despertar la curiosidad a través de su rareza, belleza u originalidad. En el 227 West 27th street. Para más información, visite: https://www.fitnyc.edu/museum.

Foto: Cortesía- De izquierda a derecha: conjunto de Marc Jacobs para Louis Vuitton, vestido de CD Greene, vestido de Anrealage, qipao con estampado Op art de los años 60, vestido de Jean Paul Gaultier, vestido de Tom Ford y conjunto de Manish Arora.

Ma•dé lanza su nuevo menú de brunch con un toque indonesio

El restaurante Ma?dé (22 Spring St.), de inspiración francesa e indonesia dirigido por el Chef Cédric Vongerichten y su esposa Ochi Latjuba Vongerichten, acaba de lanzar su nuevo menú de brunch. Disponible los sábados y domingos de 12:00 a 3:00 pm, ofrece platos clásicos reinventados con un toque indonesio. Entre los destacados del menú se encuentran: pollo frito con waffles de ube (servido con sirope de sésamo negro); tortilla de camarón (tocino, kecap manis, cebollinos); huevos benedictinos (kangkung, holandesa de terasi, ensalada); french toast dorado (hueva de trucha, crème fraîche, cebollino); Filet-O-Butterfish (kimchi de alga, salsa gribiche, papas fritas); y huevos al horno estilo Padang (kerupuk, cebollinos, cilantro). Un buen brunch no está completo sin cócteles excepcionales, y en Ma?dé, la estrella es el Bloody Maria a La Playa, elaborado con tequila blanco, miso blanco y polvo de alga. Para más información o reservas, visite: https://www.ma-de-nyc.com. Reservaciones: https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/ma-de-nyc?seats=2&date=2025-02-25

Cortesía

La agenda se publica todos los jueves.