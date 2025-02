Cruz Azul renueva el contrato de Ángel Sepúlveda

El futbolista Ángel Sepúlveda se mantendrá dentro de las filas de la Máquina de Cruz Azul hasta la temporada 2026 luego de firmar una renovación de su contrato con el objetivo de seguir ayudando a los cementeros para poder conquistar el título de campeón de la Liga MX por el que tanto han apostado durante los últimos torneos y que han terminado en manos de las Águilas del Club América.

La información la confirmó el delantero durante una entrevista ofrecida para La Afición, donde aseguró que se siente muy contento de poder tener esta oportunidad de poder mantenerse dentro de las filas de los celestes y confía en seguir apoyándolos en todo lo que pueda para alcanzar los objetivos fijados por la directiva y el cuerpo técnico.

“Sí, claro, muy contento, muy emocionado con poder ser parte y seguir representando a Cruz Azul por un año más, eso me llena de fortaleza, de felicidad, y bueno, a seguir con este compromiso y hacer lo que implica: defender y retomar esta camiseta”, expresó.

Recordemos que el jugador llegó a Cruz Azul para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y rápidamente se convirtió en una figura valiosa para la plantilla; hasta la fecha ha disputado un total de 51 partidos en fase regular, cosechando un total de 19 goles en tres torneos y medio.

“Sabía que no iba a ser nada sencillo poder venir y representar esta camiseta, hacerlo de una buena manera, no es nada sencillo. Estoy contento, feliz por esto, por seguir en Ciudad de México, que la verdad me ha tratado como en casa. Con Cruz Azul, la directiva, Víctor (Velázquez), Iván (Alonso), agradecido”, dijo Sepúlveda.

“Creo que me llena de fuerza para poder seguir cumpliendo objetivos en lo personal y lo más importante que es el equipo. Sabemos que tenemos muchas metas, muchos proyectos que tenemos que cumplir y vamos a pelearlos hasta el final”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, Sepúlveda manifestó su deseo de poder retomar la titularidad a pesar del planteamiento ofensivo que ha registrado Vicente Sánchez desde que tomó las riendas del club; recordando además que es el delantero más efectivo de Cruz Azul del último año con 12 goles anotados.

“Yo trato de entender los roles, los momentos, compito de la mejor manera, intento hacerlo bien cada vez que me toca. La gente me apoya siempre, eso me sigue llenando de energía, de ganas, de querer hacer bien las cosas , yo quiero seguir ayudando al equipo a ganar partidos, a buscar esos títulos que la afición se merece porque creo que es algo que tenemos en deuda, no hay que quitar ese compromiso tampoco, hay que asumirlo”, manifestó.

“Sabemos que la competencia es dura, sabemos que tenemos tres centros delanteros y tenemos que pelear de esa manera. Tenemos que ganar los partidos, queremos que Cruz Azul esté en lo más alto de la tabla, en pelear una Liguilla, pelear un campeonato. Nosotros estamos enfocados en eso, en poder representar a nuestra gente”, concluyó.

