Ednita Nazario llega cargada de amor y desamor al United Palace

A Ednita Nazario se le ilumina el rostro cuando escucha sobre su gran hazaña: haberse presentado en 22 ocasiones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con boletos agotados. Es posible que nadie más en el mundo ostente esta marca en el imponente coloso con capacidad para 18 mil personas.

“Lo que me pasa en Puerto Rico no es muy común, ser profeta en la tierra de uno”, dijo Ednita en una entrevista desde Nueva York, donde se encuentra para dar un show este viernes 28 de febrero, en el United Palace, como parte de su gira Amor/Desamor. “No me lo cuestiono, yo lo agradezco”.

La Diva de Ponce, como también el mundo conoce a la cantante de pop rock, dice que no hay una fórmula para ocupar el trono que ocupa y que se ha ganado a través de una carrera que ya acumula más de 50 años, porque dice que comenzó a cantar a los 10. Este año cumplirá 70 años.

“De mi parte, siempre trato de dar lo mejor, de ponerle alma, vida y corazón”, dijo. “Tengo respeto por mi cultura y por mi gente […] Me sigo sorprendiendo y estoy agradecida por ese privilegio”.

Su más reciente paso por el coliseo fue el 14 de febrero, cuando inició su gira que llevará a escenarios de Estados Unidos y de América Latina.

En su carrera, lo único que ha sido constante es el cambio. Ednita celebra los géneros musicales que han surgido en su isla y que ahora son los que retumban en las discotecas del mundo. Sin embargo, lo de ella es el pop rock. Siempre lo ha sido.

“Lo que pasa es que yo no soy muy de modas”, dijo. “Yo vivo explorando nuevos sonidos, nuevos lenguajes, me gusta la tecnología, los nuevos productores me encantan; llevo más de treinta y pico producciones, y algo de lo que más me entusiasma es precisamente eso, los cambios”.

Su más reciente trabajo fueron dos EPs, cada uno de cinco canciones, uno titulado “La más loca” y otro “La más bella”. Es la primera vez que produce bajo este esquema. Le gustó el experimento, porque como dijo, no le teme a hacer las cosas de manera diferente, a pesar de los cambios que ha habido en la industria desde que ella comenzó a la fecha.

“Fue bien divertido”, dijo. “Porque cuando haces un proyecto completo no tienes la oportunidad de saboreártelo; en cambio, aquí tuvimos un grupo de canciones primero, nos tomamos un descanso y después otro”.

En un par de meses, Ednita se reunirá con su equipo de producción en México para comenzar a planear su próximo álbum. Espera que esté listo este año.

En cuestión de amores, la artista está viviendo un momento “muy bonito” porque, luego de muchos años, por primera vez no tiene pareja. No ofreció detalles, aunque se sabe que su tercer matrimonio terminó en 2018 luego de 24 años de unión.

“Me casé muy jovencita y nunca había vivido una etapa de soltería siendo adulta”, dijo. “Y estoy feliz, experimentando la sensación de estar conmigo, de aprender a caerme bien, de ser mi propia amiga”.

Eso no quiere decir que le cerró las puertas al amor. Al contrario.

“No estoy buscando ni estoy necesitada”, dijo con una risa de picardía. “Pero estoy abierta porque yo creo que la lección más grande que uno aprende es que el amor se puede acabar”.

En detalle

Qué: Ednita Nazario

Cuándo: viernes 28 de febrero a las 8 pm

Dónde: United Palace, 4140 Broadway, Corner of 175th St., Nueva York

Cómo: boletos desde $59; informes ticketmaster.com