Exsecretarios de Defensa solicitan audiencias al Congreso por despidos de altos líderes militares

Cinco exjefes del Departamento de Defensa pidieron al Congreso audiencias inmediatas por el despido del jefe del Estado Mayor Conjunto, así como otros altos líderes militares, luego de que el presidente Donald Trump lo ordenara y el actual secretario de Defensa lo ejecutara, quien justificó que el mandatario tiene derecho a elegir su equipo.

La agencia de información, The Associated Press (AP) obtuvo la carta que enviaron William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel , Jim Mattis y Lloyd Austin, en la cual redactaron que no había justificaciones reales para los despidos de los altos líderes militares, ya que algunos habían sido nominados por el propio Trump para puestos anteriores.

“Despedidos por razones puramente partidistas”

Los exjefes de Defensa también destacaron las carreras ejemplares de cada uno, así como la experiencia operativa y de combate de los militares.

“Nosotros, como muchos estadounidenses, incluidos muchos soldados, nos vemos obligados a concluir que estos líderes están siendo despedidos por razones puramente partidistas”, se lee en la carta publicada por AP.

“No estamos pidiendo a los miembros del Congreso que nos hagan un favor; les estamos pidiendo que hagan su trabajo”, exigieron.

Perry, Panetta, Hagel, Mattis y Austin, quienes representaron tanto a administraciones republicanas como demócratas durante las últimas tres décadas, puntualizaron que los despidos eran “alarmantes, planteaban preguntas preocupantes sobre el deseo de la administración de politizar el ejército” y eliminaban las restricciones legales al poder del presidente.

Despidió al presidente del Estado Mayor Conjunto

Estas acciones son el resultado de los despidos por orden de Trump, que se dieron la semana pasada en el Pentágono, sobre todo del general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr., como presidente del Estado Mayor Conjunto. Después se suscitó el despido de la almirante Lisa Franchetti, quien era jefa de operaciones navales.

En la lista de despidos figuraba el general Jim Slife, subdirector de la Fuerza Aérea. Además, de los jueces abogados generales (JAG) del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, todos fueron despedidos por Pete Hegseth, secretario de Defensa.

El secretario Hegseth ha defendido el despido de CQ Brown, quien había servido por 17 meses, diciendo que otros presidentes hicieron cambios en el personal militar y que Trump merece elegir su propio equipo. En su lugar, Trump nominó al general retirado Dan Caine.

Caine no cumple los requisitos

Según la ley, para que alguien pueda ocupar el cargo de presidente del Estado Mayor Conjunto, debe haber servido como comandante combatiente o jefe de servicio, lo cual según han mencionado Caine no cumple con los requisitos.

La carta de los cinco militares exigen que la administración debe justificar los motivos de los despidos, “y explique completamente por qué violó la intención legislativa del Congreso de que el jefe del Estado Mayor Conjunto complete un mandato de cuatro años en el cargo”.

Durante una entrevista para Fox News Sunday, Pete Hegseth habló sobre la situación y señaló que “nada de esto es inédito, el presidente merece elegir a su equipo clave de asesores de seguridad nacional”.

Y agregó que “el presidente quiere a las personas adecuadas a su alrededor para ejecutar el enfoque de seguridad nacional que queremos adoptar”.

Con información de AP

Sigue leyendo: