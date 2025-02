Juan Soto recibió premio como Mejor Jugador Dominicano del Año 2024 de manos de Juan Marichal

El estelar pelotero dominicano Juan Soto fue galardonado con el Premio Juan Marichal, reconocimiento que distingue al jugador quisqueyano más destacado en la temporada de las Grandes Ligas.

La entrega del premio se llevó a cabo este jueves 17 de febrero en el Clover Park de Port St. Lucie, en una ceremonia especial que contó con la presencia del legendario Juan Marichal, en cuyo honor fue nombrado este reconocimiento.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre de 2024, se anunció que Soto había sido el ganador de esta cuarta edición del prestigioso lauro.

El evento tomó mayor relevancia al realizarse en la casa primaveral de los New York Mets, equipo al que recientemente se integró Soto, marcando el inicio de una nueva etapa en su brillante carrera en las Grandes Ligas.

El Premio Juan Marichal se entrega cada año tras la conclusión de la temporada de MLB y destaca el desempeño del mejor pelotero dominicano en la liga.

¡Merecido! Juan Soto recibió esta tarde el premio Juan Marichal, como mejor jugador dominicano del 2024. pic.twitter.com/0m0LfRGmCK — LasMayores (@LasMayores) February 27, 2025

Dominicana retira número de Juan Marichal de selecciones nacionales

En el Día de la Independencia de República Dominicana, la federación de béisbol del país caribeño anunció el retiro del número del lanzador del Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal, de todas sus selecciones nacionales.

En lo adelante, el número 27 no estará disponible en ningún equipo dominicano, incluyendo el que participa en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Juan Marichal es el dominicano más grande del béisbol. Retirar su número de por vida es un homenaje eterno”, dijo Juán Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE).

“Esta noticia me hace sentir sumamente orgulloso”, dijo Marichal. “Estoy feliz y contento por saber que el número 27 será retirado de todo el béisbol dominicano”, agregó.

Marichal, de 87 años, fue la primera súper estrella dominicana en las Grandes Ligas y uno de los mejores peloteros latinos de todos los tiempos. En 16 temporadas, mayormente con los San Francisco Giants, ganó 243 partidos, tuvo efectividad de 2.89 y completó 244 de 457 aperturas, lo que valió para ingresar al Salón de la Fama en 1983.

El anuncio del retiro de su número se produjo el 27 de febrero, cuando se celebró el aniversario 181 de la Independencia de República Dominicana.

“Lo he dicho varias veces, pero para quien no lo sabe lo repetiré. Cuando los Giants me presentaron los números que estaban disponibles en 1960 y vi que estaba libre el 27, que es el día de la independencia, no dudé en tomarlo”, dijo Marichal.

“Fue amor a primera vista y pienso que me fue muy bien usando el número 27”, agregó.

