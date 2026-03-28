Yailin La Más Viral da sus primeras declaraciones tras salir de prisión

La cantante de música urbana Yailin La Más Viral, logró llegar a un acuerdo con las autoridades, tras pagar su fianza y obtener la liberación, luego de permanecer detenida durante tres días en el centro de privación de libertad provisional San Luis, en Santo Domingo (República Dominicana). Tras salir de la prisión, la dominicana emitió sus primeras declaraciones a distintos medios locales e internacionales que hicieron seguimiento de su caso.

La artista de la isla caribeña fue llevada a este centro de detención el pasado martes, luego de que las autoridades encontraran dos armas de fuego ilegales en su automóvil, tras un operativo preventivo. A pesar de su liberación, debe asistir periódicamente a este lugar, mientras se deshoja con claridad la investigación, debido a que los defensores de la ex pareja de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine alegan que el armamento no le pertenece a ella.

Yailin habla con los medios tras salir de prisión:

Luego de obtener su libertad y antes de irse a casa, la cantante urbana fue interceptada por los medios de comunicación y tras entrar a la camioneta que la trasladó, dio un par de declaraciones precisas, sin dar mayores detalles.

“Yo estoy bien, me siento bien“, fue lo primero que declaró la interprete de ´Chivirika´. “Ya voy para mi casa“, complementó, con un rostro que lucia notablemente agotado.

Este es el segundo antecedente de Yailin La Más Viral con la justicia, motivado a que en 2023 también pasó por un proceso legal, del cual salió sin mayores inconvenientes.

Parte del comunicado de Yailin La Más Viral luego de retomar su libertad:

Luego de estar en su hogar, la cantante urbana quiso enviarle un mensaje a todos sus seguidores y a las personas que la apoyaron mediante ese arduo proceso legal. Principalmente, agradeció a sus abogados, a sus familiares, también a sus fans y a los medios de comunicación.

“Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud. Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir. Gracias por ser parte de mi historia… esto apenas comienza”, es una de las citas más impactantes dentro del comunicado de Yailin.

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