Neymar confiesa oferta del Real Madrid cuando estaba en Santos: “Me ofrecieron un cheque en blanco”

En 2013, el futbolista brasileño Neymar Jr. tomó la decisión de unirse al FC Barcelona, rechazando una oferta económicamente superior del Real Madrid. Y en recientes declaraciones Neymar Jr. Mencionó, “Rechacé una oferta del Real Madrid porque mi corazón era del Barça”.

Cabe recalcar que Neymar también expresó sus sentimientos durante su presentación oficial con el club catalán: “Mi corazón estaba con el Barça. El Real Madrid es un gran club, lo respeto, pero me dejé llevar por mi corazón”.

Esta elección subraya la pasión y el compromiso de Neymar con el FC Barcelona, priorizando sus sentimientos y aspiraciones deportivas por encima de consideraciones financieras.

Mencionó que en el Madrid iba a ganar al menos 3 veces más que en el FC Barcelona, pero no fue así, el quería al barca: “La oferta del Real Madrid era un cheque en blanco. Si me dijeron que puedo tener lo quiera, el salario una locura”.

Neymar hablo sobre Florentino y que siempre fue amado por el: “Rechacé una oferta del Real Madrid porque mi corazón era del Barça. Hubiera ganado 3 veces más si hubiera ido a Madrid. Florentino siempre me ha amado, pero yo siempre quise al Barça”.

“Quería jugar al lado de Lio Messi, además de que Ronaldinho jugó ahí. No tenía dudas, siempre fue el FC Barcelona”, concluyó Ney en entrevista con Podpah.

‼️ "SIEMPRE le GUSTÉ a FLORENTINO".



💙❤️ "Rechacé un cheque en blanco del Madrid porque el Barça era mi sueño".



🗣️ Neymar confiesa por qué eligió al conjunto culé…y no el madridista. pic.twitter.com/T4219XSRpl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2025

Neymar rechazó al Bayern Munich

Entre sus declaraciones, el brasileño destacó que no solo lo quisieron Barcelona y Real Madrid, sino que también el Bayern se había interesado en su fichaje cuando aún estaba en Santos.

“Casi me voy al Bayern cuando dejé el Santos. Estaba en Suiza para recibir el premio Puskás, después estaba en el hotel y mi padre me llamó a las 3 de la madrugada y ahí me dijo: ‘Ahora voy a tu habitación. Abre la puerta’. Mencionó un equipo, pero no podía hablar. Entonces tomó un papel, abrió la computadora y empezó a decirme cómo iba a jugar. Luego dijo: ‘Vas a fichar por el Bayern. Sé que es una ciudad fría, muy diferente a Madrid y Barcelona, ​​pero te prometo que allí te cuidaré, haré lo mejor para ti’. Decidí ir al Barcelona, ​​pero me planteé ir al Bayern“, reveló en la charla con PodPah.

El astro brasileño contó detalles de su relación con el rosarino y reveló un desconocido pedido que le hizo el ’10’ durante la etapa en la que compartieron vestuario en el fútbol francés.

“¡Yo ayudé a Messi a tirar penales! Estábamos entrenando y él me preguntó: ‘¿Cómo haces para patearlos así?’. Le dije: ¿estás loco? ¡Sos Messi! Si yo puedo hacerlo, vos también podes. Fue ahí que le enseñé y él lo entrenó”, relató el actual delantero del Santos.

Es cierto que Lionel no fue un experto en penales de toda la vida, pero en un momento de su carrera logró hacer el click y difícilmente volvió a errar un tiro desde los doce pasos, quizás aprendiendo de la serenidad de Ney para tomar carrera y medir sus decisiones antes de la ejecución.

Seguir leyendo:

Fernando Gago tendría las horas contadas en Boca Juniors

Manchester City presentó oficialmente al argentino Claudio Echeverri

Real Madrid pierde a Dani Ceballos para los octavos de Champions League por lesión