Francis Ngannou pretende sacar del retiro a un antiguo campeón mundial 

El boxeador camerunés Francis Ngannou se encuentra analizando algunas opciones para lo que será su tercera pelea como profesional para este 2025 y el principal objetivo de todo su equipo es poder sacar del retiro al antiguo campeón mundial Wladimir Klitschko para poder demostrar que tiene todas las capacidades para derrotar a una histórica figura del pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó Ngannou durante una entrevista ofrecida para Sportsbook Review, donde habló de todas las opciones que tiene en mente tras tener casi un año de su último combate en los cuadriláteros; ante este hecho resaltó que espera poder regresar a la acción lo antes posible para sumar victorias en su registro.

“(El kickboxer holandés Rico Verhoeven) podría ser una opción, pero no lo sé. Me quedan algunas peleas. Me concentro en muy pocas peleas, no en opciones. Hay muchas opciones. Rico es una opción. Derek Chisora es una opción. Wladimir Klitschko podría ser una opción”, expresó el peleador.

Klitschko no pelea desde el año 2017 tras la derrota que sufrió ante Anthony Joshua; esa se convirtió además en la segunda derrota consecutiva del peleador debido a que 17 meses antes había sido superado por el británico Tyson Fury.

A pesar de todo esto han surgido fuertes rumores en los últimos meses sobre el deseo de Klitschko de poder colocarse los guantes nuevamente para convertirse en el boxeador más longevo en conquistar la división de los pesados; ahora el combate contra Francis sería la opción perfecta para poder cumplir este objetivo.

Para finalizar, Ngannou habló sobre el retiro de Tyson Fury de los cuadriláteros y descartó la posibilidad que exista un posible enfrentamiento contra él; recordemos además que las únicas dos peleas de este boxeador han terminado en derrota justamente contra Fury en octubre de 2023 y ante Joshua en marzo de 2024.

“No sé si volveré a enfrentar a Fury, espero que sí. Nunca esperé ganar esa pelea por decisión. No me sorprendió. Estaba triste y la gente estaba discutiendo. Pero así es como funciona esto”, concluyó el camerunés en sus declaraciones.

