Lili Estefan contó lo difícil que fue avanzar luego de su divorcio

El mundo del entretenimiento ha sido testigo de innumerables historias de superación, pero pocas son tan entrañables y conmovedoras como la de Lili Estefan. Además, ella ha logrado mantener su relevancia y carisma en medio de las tormentas personales que ha enfrentado en los últimos años. Recordemos que su divorcio se registró en enero de 2020, proceso que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Lili Estefan es conocida por su energía vibrante y su capacidad para conectar con la audiencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, la vida de esta talentosa comunicadora no siempre fue un camino sencillo. A lo largo de su carrera, ha enfrentado momentos de incertidumbre y tristeza, especialmente después de su divorcio.

“Cuando la vida te da un golpetazo así tan fuerte, te para tan en cero (cosa que tú no esperabas y que trataste de construir toda tu vida: tu familia, tu esposo) y de un día para otro es una realidad tan inesperada, es una muerte, como un duelo. Como a los dos años dije: ‘Ya, para atrás, ni para coger impulso’, tengo que seguir para ‘alante. ¿Pero cuándo me alivié de verdad? Creo que me tardó cinco años”, reveló en exclusiva para People en Español.

“Siempre pensé que sin el hombre al lado me iba a costar mucho más trabajo hacer todo. Descubrí una mujer que salió adelante, que fue fuerte, no titubee. Yo las primeras tres semanas me salí del show. Me di tiempo, pero regresé y dije: ‘Tengo que ser yo’. Yo no puedo escoger el día en que lloro, el día en que sufro o lo que está pasando. Tengo que ser yo y tengo que salir adelante como puedo. Esto es lo que trajo el barco y hay que remar”, reveló durante la exclusiva.

Actualmente, Lili brilla más que nunca. El programa en el que trabaja sigue siendo un éxito, y ella ha aprovechado las redes sociales para compartir su proceso de sanación con sus seguidores. A través de publicaciones inspiradoras y mensajes positivos, ha logrado crear una comunidad en línea que la apoya y la alienta a seguir adelante.

Uno de los aspectos más destacados de esta etapa en su vida es como ha cultivado un sentido de empoderamiento personal. Con un enfoque renovado hacia su carrera y su bienestar emocional, Lili ha trabajado en proyectos que reflejan su crecimiento y madurez. Además, ha estado involucrada en diversas iniciativas enfocadas en el bienestar y la autoestima, destacándose como una voz positiva en un panorama mediático a menudo marcado por la superficialidad.

