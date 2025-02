Hija de Lili Estefan desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York 

Lina Luaces sigue acumulando experiencia como modelo, pues nuevamente desfiló en una Semana de la Moda de Nueva York y en el programa El Gordo y la Flaca, que conduce su madre Lili Estefan, contaron varios detalles del evento.

Desde la Gran Manzana, la reportera Gelena Solano explicó que la joven participó junto a la diseñadora Gianina Azar.

En la entrevista, Lina Luaces comentó: “Estoy tan feliz, yo estaba en Casa de Campo hace como dos días y yo le dije a mi mamá que no me iba a perder el desfile de Gianina. Yo amo a Gianina, yo me fui directamente desde La Romana hasta Nueva York para desfilar aquí”.

Indicó que debido al poco tiempo no le dio chance de probarse el vestuario con tanta antelación, por lo que le preguntaron si estaba cómoda y ella contestó: “Yo les dije ‘a mí no me importa si estoy cómoda, solamente me importa como me veo’. No puedo respirar, pero me gusta y estoy feliz”.

Luego de presentar la entrevista, Lili Estefan agradeció por el reportaje que hicieron y la mención a su hija.

Además de esto, afirmó: “Felicidades a mi hija. Rauli, ella decía que no podía respirar, les ponen esos corséts, señores”.

Explicó que su hija y la de Raúl de Molina podrían hacer algo juntas, debido a que tienen una pasión por la moda. “Que abran una tienda, una línea, algo, a las dos las tengo que tienen que trabajar más, que nos mantengan, Rauli”.

Sin embargo, su compañero bromeó: “Es difícil, porque ella quiere hacer lo que ella quiere”.

Varios televidentes del programa reaccionaron con mensajes como: “Linda hija, Lili”, “Me parece una niña humilde a pesar de la fama de su madre”, “Felicidades, muy hermosa”.

La participación de Lina Luaces en la Semana de la Moda de Nueva York le da una importante exposición para futuros proyectos, pero además, la ayuda a seguir conquistando pasarelas con miras a seguir creciendo dentro de la industria de la moda.

