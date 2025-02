Messi sobre su estadía en PSG: “Fueron dos años que no disfruté”

En 2021 Lionel Messi se despedía del FC Barcelona luego de más de 15 años como jugador. Poco después, y como agente libre, firmó con el PSG de Francia por dos temporadas.

Sin embargo, la estadía del astro argentino en la capital francesa no fue lo esperado. A pesar de que Messi terminó con 32 y 35 asistencias en 75 encuentros con la camiseta del club francés.

Y es que Messi y el PSG no fue un buen matrimonio y recientemente el argentino comentó a detalle su paso por el equipo. Afirmando que no fueron sus mejores años.

“Los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, fueron dos años que nos los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día“, comentó Messi en una entrevista para Apple TV.

Messi despidiéndose del FC Barcelona en 2021. Crédito: AP

Messi no tuvo un buen paso por el PSG en sus dos temporadas. A tal punto que no se le ofreció una extensión de su contrato, por lo que en 2023 pasó nuevamente a la agencia libre y firmó con el Inter Miami de la MLS, dejando Europa después de casi 20 años.

Actualmente el argentino cuenta estar muy feliz en el Inter Miami y comentó que no se arrepiente de haber dejado Europa para ir a la MLS.

“Me costó muchísimo adaptarme a todo eso. Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario”, cerró el campeón del mundo con Argentina en 2022.

