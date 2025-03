Cuomo se lanza a la alcaldía de Nueva York tras escándalos que llevaron a su renuncia a la gobernación

Andrew Cuomo, quien renunció a la gobernación de Nueva York en 2021, se lanzó hoy oficialmente a las venideras primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de NYC, engrosando una ya larga lista de precandidatos que aspiran a evitar la reelección de Eric Adams en noviembre.

Al momento, según encuestas, Cuomo lidera la preferencia de cara a las primarias del 24 de junio, mientras Adams enfrenta baja popularidad. Ambos han protagonizado las mayores crisis políticas recientes en Nueva York. En el verano de 2021 el entonces poderoso gobernador Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido justamente por su vicegobernadora Kathy Hochul, la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal.

Además en diciembre de 2024 un informe de investigación final condenatorio publicado por un panel clave de la Cámara de Representantes en Washington DC determinó que siendo gobernador Cuomo cometió “mala praxis médica” y subestimó públicamente el número total de muertes relacionadas con COVID en hogares de ancianos en el estado durante el peor período de la pandemia letal en 2020. El panel quedó en remitir a Cuomo al Departamento de Justicia (DOJ) por esas supuestas “declaraciones criminalmente falsas”.

“Nuestra ciudad está en crisis. Por eso me postulo para alcalde de la ciudad de Nueva York. Necesitamos que el gobierno funcione. Necesitamos un liderazgo eficaz”, dijo Cuomo en un video publicado al mediodía en su cuenta personal en Twitter/X.

El anuncio generó de inmediato críticas. “Andrew Cuomo ahora se postula oficialmente para liderar la ciudad que repetidamente despreció como gobernador. Pasó años tratando a la ciudad de Nueva York como su saco de boxeo personal, recortando la financiación de la MTA y destrozando el Metro mientras canalizaba dinero a las estaciones de esquí del norte del estado y tratando de recortar miles de millones de dólares en fondos para los niños de las escuelas públicas y Medicaid para los residentes de la ciudad. ¿Y ahora quiere que los neoyorquinos rehabiliten su reputación?”, comentó en una comunicado Scott Stringer, ex contralor de la ciudad y candidato a las primarias demócratas. Además recordó que Cuomo no vive en NYC, sino en Westchester.

También parientes de las víctimas fallecidas en ancianatos durante la crisis del Covid rechazaron el regreso de Cuomo a la rueda electoral, afirmando que su manejo de la pandemia lo “descalificaba” para volver a la política. “Cuando le fallas a los más vulnerables, que son los que más ayuda necesitan y cuentan con que el liderazgo sea de primer nivel, él ya se descalifica a sí mismo de esta carrera”, dijo hoy Vivian Rivera Zayas, cuya madre Ana murió después de contraer el coronavirus en un hogar de ancianos de Long Island. “Seguiremos luchando contra él a cada paso, con la esperanza de que no sea elegido nuestro alcalde”.

Karen Hinton, un ex asistente importante, dijo que su ex jefe Cuomo no es apto para dirigir la ciudad de Nueva York y predice que los “derechos de las mujeres” sufrirán si es elegido próximo alcalde de la ciudad. Y afirmó al New York Post que Cuomo le hizo avances sexuales no deseados en 2000 cuando él fue Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Bill Clinton, cargo que ocupó de 1997 a 2001. Después fue gobernador de 2011 a 2021. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador demócrata entre 1983 y 1994.

Por su parte, Adams lleva meses sumido en escándalos, desde que en septiembre de 2024 se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. El mes pasado recibió un aparente polémico perdón del gobierno republicano de Trump, cuando el DOJ desestimó el caso por soborno en su contra, en medio de un supuesto pacto para favorecer el plan de deportación masiva de la Casa Blanca.