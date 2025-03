Hispano detenido por agredir a policías en Nueva York denunció abusos en centro de ICE

Un migrante venezolano detenido en Nueva York tras ser acusado de agredir a un oficial de la policía en 2024 denunció presuntos malos tratos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Darwin Gómez Izquiel, arrestado en octubre pasado, dijo que durante su permanencia en el centro de ICE en El Paso (Texas) ha sufrido presuntos abusos físicos por parte de los agentes.

“Como pueden ver, he sido agredido en mi oreja; aquí con las esposas también me maltrataron”, expresó Gómez en un video grabado por varios extranjeros y que fue difundido en medios y redes sociales.

Otros de los sujetos que aparecen también manifestaron: “Es para dejar documentado el brutal abuso de la autoridad, xenofobia y racismo contra los venezolanos”, “Mira cómo me dejaron la cara de los golpes que me dieron injustamente”, “Fui golpeado en mi cuerpo, me dieron patadas en las piernas”.

Los migrantes manifestaron que quieren ser deportados a Venezuela.

Las autoridades arrestaron el 10 de octubre pasado en Nueva York a Darwin Andrés Gómez Izquiel por agredir a oficiales de policía en Times Square. Su detención fue realizada por la Oficina de Operaciones de Deportación y Remoción del ICE tras su liberación del sistema penitenciario local.

Un historial de cruces ilegales y delitos en Estados Unidos

El venezolano ingresó por primera vez a Estados Unidos de manera irregular el 23 de agosto de 2023, cuando lo detuvo la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Texas. En ese momento, se le inició un proceso de deportación acelerada, pero dos días después optó por regresar voluntariamente a México.

Sin embargo, volvió a entrar irregularmente el 3 de octubre de 2023 por el Sector Del Río, Texas. En esa ocasión, recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración en Memphis, Tennessee, y lo liberaron con la condición de presentarse ante las autoridades, pero no cumplió.

Su detención en Nueva York y la condena por agresión

Imagen del video de la cámara corporal de un oficial del Distrito de Manhattan, en febrero de 2024, que muestran la agresión de un migrante a un agente de la policía. Foto: Fiscal de Distrito de Manhattan / AP

El 27 de enero de 2024, el Departamento de Policía de Nueva York arrestó a Gómez por varios cargos, incluidos agresión a un agente de policía, agresión en pandilla en segundo grado, obstrucción de la administración gubernamental y alteración del orden público. Estos cargos estaban relacionados con el ataque de pandillas ampliamente publicitado contra dos oficiales en Times Square.

Al día siguiente, lo procesaron y pusieron en libertad bajo palabra, pero ICE presentó una orden de detención ante el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York para evitar su liberación. Posteriormente, lo condenaron el 29 de julio y recibió una sentencia de 364 días en prisión.

En ese momento, Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de ERO en Nueva York, declaró que Gómez representa “una amenaza para funcionarios, residentes y negocios de la ciudad” y aseguró que las autoridades seguirán trabajando para capturar y expulsar a violentos que ingresen al país.

