Lionel Messi sobre su carrera: “Tuve suerte de ganarlo todo”

El delantero argentino y capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, se ha consagrado como una de las máximas figuras del fútbol mundial por sus grandes capacidades dentro del terreno de juego y la gran variedad de títulos que ha conquistado a lo largo de su carrera como jugador profesional; a pesar de esto considera que simplemente tuvo suerte de haber tenido una carrera deportiva tan positiva y se siente agradecido por ello.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Apple TV, donde sostuvo que jamás llegó a imaginar cuando era un niño todo lo que terminaría logrando en su carrera; asimismo resaltó que su única intención era llegar a ser un profesional y tener el mejor rendimiento posible en el terreno de juego.

“Fue una etapa espectacular, que nunca imaginé que iba a tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé ni lo imaginé, mi único objetivo era ser profesional, jugar al futbol. De muy chiquito me gustó jugar, me encanta competir, y la verdad que soy un agradecido por todo lo que me regaló, lo que conseguí. Tuve la gran suerte de conseguir todo en el futbol, tanto a nivel grupal de equipo, de selección, individual ni yo hubiese pedido tanto de todo esto”, expresó.

“La verdad que la vida me regaló todo y simplemente soy un agradecido de la carrera que tuve y de la vida que me tocó”, añadió el astro argentino en sus declaraciones.

Llegada al Inter Miami

Messi también habló sobre su firma con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) al asegurar que siempre tuvo en su mente poder jugar en el fútbol de los Estados Unidos; a pesar de eso reconoció que fue un poco más complicado de lo que esperaba para poder adaptarse a todo lo que representa el crecimiento de su equipo y además la rivalidad con otras organizaciones.

“Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, fueron dos años que nos los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día”, dijo.

“Me costó muchísimo adaptarme a todo eso. Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario”, concluyó.

