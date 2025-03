Lo que podría significar orden de Trump de convertir el inglés en idioma oficial de EE.UU.

A la espera de que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva que designa al inglés como idioma oficial de Estados Unidos, activistas y grupos de defensa se encuentra en alerta por lo que significará para quienes no hablan inglés, particularmente para los migrantes, acceso a votantes y otros temas.

La orden anunciada el viernes, permitirá a las agencias del gobierno y organizaciones que reciben fondos federales elegir si siguen dando documentos y servicios en idiomas diferentes al inglés, de acuerdo con una hoja informativa.

La norma anula una medida del expresidente Bill Clinton que necesitaba que el gobierno y las organizaciones federales brindaran ayuda lingüística a personas que no se comunicaban en inglés.

Conforme con lo que dijo la Casa Blanca, designar el inglés como idioma nacional “promueve la unidad, establece la eficiencia en las operaciones gubernamentales y crea un camino para la participación cívica”.

Pero algunos activistas y organizaciones afirman que la medida es simplemente otra manera de Trump para avivar la división y el miedo.

“Esto no es solo un gesto ofensivo que pone el dedo en el ojo de millones de ciudadanos estadounidenses que hablan otros idiomas, sino que también dañará directamente a aquellos que anteriormente dependían de la asistencia lingüística para obtener información vital“, declaró Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, un grupo de defensa de la reforma migratoria.

Una lengua oficial

De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, un idioma oficial es el que usa el gobierno para llevar a cabo sus actividades oficiales cotidianas. Tener uno o más idiomas oficiales puede ayudar a definir el carácter de un país y la identidad cultural de quienes viven en él.

Asimismo, priorizar un idioma pude poner a ciertas personas en posición de poder y excluir a otros cuya lengua no es reconocida, dice el instituto.

US English, un grupo que defiende convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos, cree que tener un idioma oficial brinda un medio común de comunicación para usar los servicios gubernamentales y “define una política lingüística de sentido común muy necesaria”.

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, afirman que actualmente se hablan 350 idiomas en la nación norteamericana. Los idiomas más hablados, además del inglés, son el español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe.

En este sentido, en Estados Unidos también se hablan lenguas nativas de América del Norte como navajo, yupik, dakota, apache, keres y cherokee, entre otras.

Impacto en la ciudadanía y derecho al voto

La directora de comunicaciones de United We Dream, Anabel Mendoza, explicó que limitar el lenguaje en las comunicaciones federales dificultará que las personas que se conviertan en ciudadanos si se les niega hablar su idioma originario durante todo el proceso.

En este momento, las personas que tienen cierta edad y requisitos de residencia pueden calificar para una exención para hacer el examen de ciudadanía y la entrevista en su lengua materna, informó AP.

“Trump está tratando de enviar el mensaje de que si no eres blanco, rico y hablas inglés, no perteneces a este lugar”, expresó Mendoza. “Déjenme ser claro: los inmigrantes están aquí para quedarse. No importa cuánto lo intente Trump, no podrá borrarnos”.

Por su parte, el Caucus Hispano del Congreso anunció que el represente de Nueva York, Adriano Espaillat, presidente del caucus, se pronunciará en nombre del Partido Demócrata, la respuesta oficial en español al próximo discurso conjunto de Trump ante el Congreso.

El cofundador y director ejecutivo del Consejo Hispano de la Construcción, George Carrillo, indicó que esto parece un paso atrás en una nación que ha defendido su diversidad. Además, le preocupa cómo la limitación de la comunicación gubernamental podría afectar a territorios estadounidenses como Puerto Rico, donde su lengua predominantemente es el español.

“Esta orden ejecutiva, aunque se presenta como una forma de promover la unidad, corre el riesgo de desmantelar apoyos críticos como los programas de inglés como segundo idioma y los recursos multilingües que ayudan a los inmigrantes a adaptarse y contribuir”, apuntó Carrillo.

“Imagínense a familias que tienen que transitar por los sistemas de atención médica o legales sin materiales en un idioma que entiendan; es una barrera, no un puente”.

APIAVote, una organización no partidista sin fines de lucro enfocada en registrar votantes asiático-americanos y de las islas del Pacífico, manifestó su preocupación de que esto podría significar barreras para millones de electores, como ciudadanos naturalizados o residente de edad avanzada que no dominan el inglés.

“Les resultará más difícil participar cívicamente y votar, así como acceder a recursos críticos de salud, económicos y educativos”, señaló el grupo en un comunicado.

La organización advirtió que esa acción puede convertir a cualquier persona que hable otro idioma que no sea el inglés en un objetivo.

“Les resultará más difícil participar cívicamente y votar, así como acceder a recursos críticos de salud, económicos y educativos”, dijo el grupo en un comunicado.

Sigue leyendo: