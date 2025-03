Messi se perderá duelo del Inter Miami ante Houston Dynamo

Lionel Messi no ha viajado a Houston y el Dynamo, rival del Inter Miami el domingo en la segunda jornada de la MLS, aseguró este sábado que compensará a sus aficionados por la ausencia del astro argentino.

No hay reportes de que Messi esté lesionado por lo que, en principio, se trata de una cuestión de descanso y rotaciones en el equipo que dirige el también argentino Javier Mascherano.

Messi ha jugado en los tres partidos hasta el momento del Inter Miami en esta campaña: la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (0-1 contra el Sporting Kansas City), la vuelta (3-1) y el empate por 2-2 ante el New York City en la primera jornada de la MLS.

El conjunto de rosa disputará este jueves en su estadio la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones ante el Cavalier de Jamaica.

Dado que, presumiblemente, muchos fans de Houston tenían previsto acudir este domingo para ver al genio de Rosario, el Houston Dynamo anunció este sábado que compensará a los aficionados por la ausencia de Messi.

“El Houston Dynamo está emocionado de recibir al Inter Miami en el Shell Energy Stadium este domingo por la noche. El recientemente compartido informe de estatus de jugadores para el partido no incluye al delantero Lionel Messi, pero se ha informado que no ha hecho el viaje a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente”, dijo el equipo texano en un comunicado.

“Tenemos muchas ganas de recibir a todos mañana para lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para mostrar nuestro agradecimiento, los fans que asistan al partido de mañana podrán pedir una entrada gratis para otro partido del Dynamo en esta temporada”, añadió.

