Acusan a Jimmy Butler de no cuidar la mansión en la que vivía en Miami

Desde principios de este año, el jugador de baloncesto Jimmy Butler ha estado atravesando una crisis profesional y ahora se ha informado que también deberá enfrentar una demanda por, según alegan, no cuidar la propiedad que alquilaba en Miami, Florida.

En enero Butler fue suspendido de forma indefinida por los Miami Heat, equipo con quien jugó durante cinco años. Semanas después anunció su traslado a los Golden State Warriors y con ellos su mudanza a San Francisco, California.

Se sabe que durante dos años el jugador de baloncesto vivió en una mansión en Miami, Florida, por $70,000 dólares al mes. Tras su salida de esa propiedad ha sido demandado por incumplimiento de cuotas y por dejar en mal estado la residencia.

Butler ha sido acusado por Five Star Marketing and Promotions y se dice que la demanda se ha hecho por más de $250,000 dólares. Los documentos legales fueron obtenidos por medios locales de Miami, y en ellos se especifica que causó daños de $125,000 dólares.

Al entregar la residencia los dueños de la propiedad pudieron detectar daños por moho, más daños en los paneles de yeso y pisos, falta de mantenimiento en la piscina y también encontraron roto un sistema HVAC.

Por otro lado, Five Star Marketing and Promotions alega en la demanda que el jugador de baloncesto no dejó la propiedad cuando su contrato de alquiler lo estipulaba. Por los momentos queda esperar cómo reacciona Butler a las acusaciones y cuál será la decisión de las autoridades.

La casa de la que se habla fue construida en 2021 y tiene una extensión aproximada de 6,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños completos, dos medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad también incluye extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. Se desconoce si el dueño del lugar decidirá ponerla en venta luego de terminar el proceso legal contra Butler o si seguirá ofreciéndola para alquilar.

