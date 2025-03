Gervonta Davis empató con polémica su combate contra Lamont Roach Jr. en New York

La noche del sábado en el Barclays Center de New York, Gervonta Davis no pudo ganar a Lamont Roach Jr. en un combate que acabó con empate por decisión con tarjetas de 114-114 y 115-113.

En el que pudo haber sido uno de los últimos combates de su carrera, Davis retuvo su cetro de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Gervonta empezó abajo en el combate.

Roach lo buscó, esquivó, goleó y presionó durante los primeros asaltos. Apenas en la mitad del la pelea fue que Davis pudo reaccionar y sacar su estilo, pero poco daño pudo hacer ante un rival concentrado.

Lo mejor del combate llegó al final. Aunque Roach estuvo bien desde el comienzo y Gervonta comenzó a reaccionar a mitad de la pelea, Lamont Jr. se encontró con su mejor momento en el octavo round. En ese momento sacudió la humanidad de Davis en par de ocasiones.

Gervonta, más preocupado por su cabello y haciendo reclamos al réferi, no vio venir una derecha cruzada que le impactó en la mandíbula. Posteriormente sintió el poder con un uppercut de izquierda.

Lo más polémico del combate llegó en el noveno asalto. En medio de la pelea, ‘Tank’ hincó rodilla en la lona. Tras esto, acudió a su esquina para que le limpiaran el rostro con una toalla. Todo parecía indicar que estaba mareado.

No obstante, el réferi Steve Wilkes no marcó caída. ¿La razón? A parte de que para este combate no estaba habilitada la regla de revisión y repetición, el juez consideró que se trataba de una molestia en el ojo.

Mas lo veo, menos entiendo que hizo Gervonta y peor el referee!!



Gervonta culpó a su peluquera

Tras finalizar la pelea en empate por decisión mayoritaria, Gervonta explicó que en el noveno asalto sufrió una molestia en el ojo debido a la grasa capilar.

“Me peiné hace dos días y ella (la peluquera) me puso grasa en el pelo. Así que, cuando sudas, la grasa me llegaba a la cara”, dijo en medio de los abucheos del público neoyorquino.

Descontento de Lamont Roach Jr.

Por su parte, Lamont Roach se mostró disconforme con la decisión final y con la no intervención del réferi para señalar derribó la acción de Gervonta en el noveno asalto.

“Debería haber sido derribo. Si eso fue derribo, gano la pelea. Él dice que le entró grasa en el ojo, pero si se arrodilla y el árbitro comienza a contar, debería ser derribo. Es lo que es. No confío en que ese derribo me dé la victoria. Simplemente pensé que lo había logrado”, opinó.

“Estoy un poco decepcionado por la decisión (…) pensé que lo había logrado. Eso es lo que hacen dos peleadores hábiles, entrar allí y mostrar sus habilidades. Definitivamente pensé que gané, pero podemos repetirlo”, concluyó.

‘Tank’ Davis ahora tiene un récord de 30 victorias, 0 derrotas y un empate, con 28 de esas victorias por nocaut. Por su parte, Lamont Roach Jr. tiene 25 victorias, dos derrotas y un empate.



