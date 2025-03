Modelo colombiana de OnlyFans confesó atracción por Roberto ‘Piojo’ Alvarado

No son buenas noticias en el seno de las Chivas del Guadalajara. En medio de los malos resultados y el despido del director técnico Óscar García, el Rebaño Sagrado es tendencia gracias a un tema extracancha. Una modelo colombiana de OnlyFans reveló su atracción por Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

A través de las redes sociales se han viralizado unas declaraciones de la modelo Kathrin Carvajal. La influencer se le declaró públicamente al futbolista de las Chivas durante una entrevista para el canal ‘Beto Dreams’.

Carvajal, famosa por su contenido para adultos, no dudó en expresar su atracción y deseo de conocer en persona al ‘Piojo’ Alvarado. Esto, gracias a una pregunta que vinculaba el fútbol con su profesión.

“Hay uno que sí me gustaría conocer mucho y es un futbolista. Ojalá que esto no lo vea la mujer, pero que sí lo vea él. Sabes quién me gusta mucho, el ‘Piojo’ Alvarado. Me gusta demasiado porque es así con esos tatuajitos y todo mal mirado. Qué rico para hacerle unos deliciosos pistaches en salsa verde”, confesó entre risas.

Kathrin, quien posee más de un millón de seguidores en Instagram, afirmó en tono de seducción que le encantaría cumplir los caprichos del jugador. Recientemente, Alvarado confesó en una entrevista que era fan de una receta en específico.

”Sí leí que le gusta, yo se lo hago mi amor”, comentó, refiriéndose a su disposición de complacer al futbolista en sus gustos culinarios.

Carvajal detalló las razones por las que siente atracción física hacia el mediocampista e incluso le hizo una invitación sutil para juntarse y conocerse.

“Me atrae todo, además porque se ve todo mal mirado. O sea, más allá de su profesión como futbolista, que obviamente también, pues debe ser bueno y habilidoso, pero siento que la carita y su mirada de peladito, pero a la vez mal mirado, me encanta”, dijo.

“‘Piojito’ Alvarado, mi amor, si estás viendo este video te mando un besito bien delicioso y qué rico prepararte unos pistaches en salsa verde. Yo por usted hago lo que sea”, añadió.

Ya le quieren hacer unos pistaches en salsa verde a mi Piojo Alvarado 😱 @Chivas pic.twitter.com/xNerE9bGXG — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) March 1, 2025

De momento, el futbolista mexicano no ha contestado públicamente a la modelo colombiana. Actualmente, Alvarado está disputando el Torneo Clausura de la Liga MX con las Chivas.

En nueve encuentros lleva tres goles anotados. Ocho de ellos han sido como titular para un total de 655 minutos.



