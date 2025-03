Nueve detenidos en la protesta “Pull Plug on Elon Musk” en la sala de exposición de Tesla en Manhattan

Al menos nueve personas fueron arrestadas el sábado en la tarde en una protesta contra el multimillonario sudafricano, Elon Musk, en su sala de exposición de vehículos Tesla, en el centro de Manhattan.

Cerca de unos 300 manifestantes llenaron la calle a la 1:00 de la tarde aproximadamente a las afueras de la sala de exposición de Tesla en Washington y W. 13 Sts. en el Meatpacking District.

Los carteles de las personas llenaron el aire como “No compre un coche con esvástica”, “Nazi”, “No hay dictadores en los EE.UU”., “Musk está fuera de control” y “F— MAGA”.

Asimismo, Brian Flanagan, de 66 años, y su esposa, Shawn Haugen, de 64, se apersonaron a la protesta desde New Rochelle, en Westchester, para denunciar al jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que recorta el presupuesto.

“Musk se ha alineado con Trump”, expresó Flanagan. “Básicamente, se compró un lugar en la mesa. Sabemos que tiene un lugar en la mesa porque Trump les dijo a todos los miembros de su gabinete que, si ninguno de ellos está contento con Musk, pueden irse a caminar. Así que esto no es algo que inventó la extrema izquierda o los liberales o la gente progresista. Esto es real. Está sucediendo”.

“Una de las cosas que también les digo a todos es que nos sentamos en el sofá y nos quejamos y usamos todas nuestras redes sociales, pero no podemos, no podemos quejarnos si no hacemos nada”, manifestó Haugen. “Así que estamos aquí para hacer oír nuestra voz y decirle a la gente que no estamos contentos, que esto no está bien”.

En medio de la protesta, dos de los participantes ingresaron a la sala de exposición y rechazaron salir del lugar, mientras que otros seis se sentaron en la puerta de entrada y no se movieron pese a las advertencias de la policía de que se fueran, reportó Daily News.

Afuera, la muchedumbre hizo oír su voz a través de canciones y cánticos, incluyendo, “¡No más negocios como siempre!” “¡Detengan el golpe!” y “¡Nadie votó por Elon Musk!”.

La acción en contra de Musk fue organizada por Rise and Resist, formado en 2017 en el primer mandato del presidente Donald Trump, por la entrega al magnate sudafricano del control de los sistemas de pagos y personal federal del gobierno, con el lema de protesta de “desenchufar a Musk”.

Zack Winestine, miembro de Rise and Resist, fue una de las dos personas detenidas dentro de la sala de automóviles. Explicó que sostenía una bandera de Estados Unidos y un cartel contra el asesor de Trump y que no tocó ninguno de los costosos vehículos eléctricos.

Winestine expresó que había una horda de fotógrafos en la protesta empujándose entre sí para sacarles una foto, uno de cuyos equipos golpeo por accidente la puerta de vidrio, agrietándola. “Vidrio muy frágil”, bromeó Winestine. “Es como un Cybertruck: le das un golpe y se cae el guardabarros”.

Un manifestante se encuentra dentro de una sala de exposición de Tesla, junto a una puerta destrozada, durante una protesta contra Elon Musk. Crédito: Adam Gray | AP

El hombre, cineasta y activista de West Village, señaló que ocho manifestantes fueron detenidos por allanamiento y otro por una infracción menor. Recibió una citación para comparecer ante la corte. Las autoridades confirmaron los arrestos, pero no especificaron los cargos.

“[La protesta fue] para difundir el mensaje de que Elon Musk, dueño de Tesla, es un multimillonario no electo”, declaró Winestine, “que está tomando el poder en este país y destruyendo muchos de los sistemas de los que depende la gente para la atención médica, la distribución de alimentos y la ayuda en caso de desastres… Estábamos ejerciendo nuestro derecho constitucional de presentar una petición a nuestro gobierno, y ahora mismo nuestro gobierno es Elon Musk, y si queremos presentar una petición a nuestro gobierno, parece que tenemos que ir a una sala de exposición de Tesla.”

“Los tribunales lo alcanzarán”, apuntó Winestine, “pero ahora está haciendo mucho daño”.

