Premios Oscar 2025: El triunfo de ‘Anora’ y otras sorpresas de la ceremonia

Este 2 de marzo se celebró la 97 edición de los Oscar 2025, una premiación marcada por numerosas polémicas y cuyas expectativas eran muy altas. Hubo varios triunfos predecibles pero esta edición también tuvo grandes sorpresas.

Sin duda la mayor sorpresa de la noche fue el éxito arrasador de Anora. La cinta dirigida por Sean Baker se llevó cinco premios Oscar, incluyendo ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Director’. Esta cinta de bajo presupuesto no inició la temporada de premios como la gran favorita, pero fue aumentando su popularidad a medida que se aproximaban los Oscar.

Sean Baker y Mikey Madison, protagonista de la cinta, agradecieron a la comunidad de trabajadoras sexuales al aceptar sus reconocimientos, ya que la película se centra en la historia de una trabajadora sexual de Brooklyn.

Mikey Madison y Sean Baker ganaron como ‘Mejor Actriz’ y ‘Mejor Director’ respectivamente por su trabajo en Anora. Crédito: Chris Pizzello | AP

The Brutalist sí figuraba como una de las grandes favoritas de la noche. La cinta dirigida por Brady Corbet se llevó tres premios Oscar. Adrien Brody ganó su segundo Oscar como Mejor Actor por su papel en The Brutalist. Este fue un acierto de las predicciones tomando en cuenta que Brody ganó en las premiaciones anteriores. Además, se suma a la lista de actores con más de dos premios Oscar, ya que en 2002 ganó por su papel en ‘El Pianista’.

Adrien Brody ganó su segundo Oscar por su papel en ‘The Brutalist’. Crédito: Chris Pizzello | AP

Era de esperarse que Cónclave, la historia sobre los conflictos políticos durante la elección del nuevo papa, se llevara el premio a Mejor Guión Adaptado luego de haber arrasado en la temporada de premios.

Wicked arrancó como una de las más nominadas de la noche, con 10 menciones. Su primer Oscar de la noche se lo llevó en la categoría ‘Mejor Diseño de Vestuario’. La cinta ya había ganado en esta categoría en premiaciones anteriores. Sin embargo, el diseñador de vestuario de la cinta, Paul Tazewell, hizo historia al convertirse en el primer hombre negro en ganar el premio al Mejor Diseño de Vestuario en los Oscar.

Wicked también ganó como ‘Mejor Diseño de Producción’, una categoría en la que arrasó en las premiaciones anteriores.

Otro hito que se rompió esta noche fue en la categoría ‘Mejor Película Animada’ con el triunfo de ‘Flow. Esta es la primera película originaria de Letonia que gana un Oscar.

Uno de los triunfos predecibles de la noche fue el de Zoe Saldaña como ‘Mejor Actriz de Reparto’ por su papel en Emilia Pérez. La actriz se llevó todos los galardones en esta categoría en la temporada de premios. También era de esperarse que la canción ‘El Mal’ de Emilia Pérez, interpretada por Selena Gómez, ganara en la categoría como ‘Mejor Canción Original’.

Con el triunfo de ‘NO OTHER LAND’ sus realizadores enviaron un mensaje para detener el conflicto en Palestina desde el escenario en los Oscar. “Refleja la dura realidad que hemos estado soportando durante décadas. Llamamos a detener la injusticia y detener la limpieza étnica de Palestina”.

Otro momento emotivo fue el homenaje que rindió el legendario actor Morgan Freeman a su amigo y reconocido actor Gene Hackman, quien fue encontrado sin vida hace pocos días en su casa de Nuevo México.

Una de las sorpresas de la noche fue el triunfo de ‘I’m still here’ como ‘Mejor Película Internacional’, la aclamada película brasileña que se convirtió en una de las favoritas de cara a los Oscar. Sin embargo, debido al reciente éxito que tuvo ‘Emilia Pérez’ ante la crítica se esperaba que la cinta francesa se llevara el galardón, pero no fue así. ‘I’m still here’ es una historia cruda y dramática sobre las desapariciones en medio de una dictadura protagonizada por Fernanda Torres. Esta es la primera película brasileña en ser nominada y ganar en la categoría ‘Mejor Película Internacional’.

