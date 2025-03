Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en los Oscar con homenaje a “Wicked”

La edición 2025 de los premios Oscar comenzó con un toque de magia gracias a la espectacular presentación que ofrecieron Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes llevaron el mundo de “Wicked” al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

La esperada adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway no solo llega a la premiación con 10 nominaciones, sino que también marcó el inicio de la gala con un emotivo número musical.

Ariana Grande, quien interpreta a Glinda en la película dirigida por Jon M. Chu, dio inicio a la ceremonia con una conmovedora versión de ‘Somewhere Over the Rainbow’, posteriormente, Cynthia Erivo, quien da vida a Elphaba en la cinta, apareció en el escenario con ‘Home’, una poderosa interpretación del musical de Broadway ‘The Wiz’. Sin embargo, el clímax de la presentación ocurrió cuando ambas unieron sus voces para interpretar ‘Defying Gravity’, una de las canciones más icónicas de ‘Wicked’, desatando la ovación del público.

Para la ocasión, Ariana Grande deslumbró con un elegante vestido rojo de Schiaparelli, mientras que Cynthia Erivo optó por un sofisticado diseño blanco de un solo hombro con detalles florales, con los que ambas reafirmaron su estatus como referentes de la moda en Hollywood.

La actuación de Grande y Erivo en la apertura de los premios Oscar no solo rindió tributo a la magia de ‘Wicked’, sino que también reafirmó el impacto que tuvieron sus papeles en la famosa cinta.

Con una producción de alto nivel y el talento innegable de sus protagonistas, la película promete ser una de las grandes favoritas de la noche y un clásico en la historia del cine musical.

“Wicked” brilla con 10 nominaciones en los Oscar

La película ‘Wicked’ llega a los Oscar con una destacada presencia en la competencia, acumulando 10 nominaciones en categorías como Mejor Película, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Además, Cynthia Erivo compite en la categoría de Mejor Actriz, mientras que Ariana Grande está nominada a Mejor Actriz de Reparto.

