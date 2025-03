Cómo bloquear llamadas de vendedores telefónicos

Recibir llamadas no deseadas de vendedores telefónicos es un problema común, pero hay formas efectivas de bloquear estas comunicaciones y proteger tu privacidad.

En Nueva York, un alto porcentaje de ciudadanos ya ha registrado su número en el Registro Nacional No Llamar (National Do Not Call Registry), pero las autoridades estatales siguen promoviendo esta acción para que más personas se sumen.

Este registro es una herramienta clave para evitar que los telemarketers realicen ventas no solicitadas.

Desde el 1 de enero, una nueva ley en Nueva York exige que los vendedores telefónicos se identifiquen dentro de los primeros 30 segundos de la llamada, proporcionando su nombre, el nombre de la empresa que representan y la razón de la llamada.

Además, deben ofrecer la opción de ser añadidos automáticamente a su lista específica de “no llamar”.

Walter T. Mosley, Secretario de Estado, enfatizó: “Cada consumidor debe tomarse el tiempo para registrar su número en el Registro Nacional No Llamar y reportar cualquier llamada no deseada, para que podamos rastrear a los malos actores y tomar acciones legales contra ellos”.

Si aún no lo has hecho, aquí te explicamos cómo puedes registrarte y reducir las molestas llamadas de vendedores.

¿Qué es el Registro Nacional No Llamar?

Este registro tiene como objetivo detener las llamadas de ventas no solicitadas, proporcionando a los consumidores una forma de evitar el acoso telefónico.

Una vez que tu número esté registrado, los telemarketers tienen hasta 31 días para dejar de llamarte.

Sin embargo, las llamadas de organizaciones políticas, organizaciones benéficas, encuestadores telefónicos y empresas con las que ya tienes una relación comercial están exentas del registro, a menos que solicites ser añadido a su lista interna de “no llamar”.

¿Cómo registrar tu número?

Puedes registrar tanto tu teléfono fijo como tu celular en la base de datos del Registro Nacional No Llamar visitando DoNotCall.gov o llamando al 888-382-1222.

Consejos para combatir las llamadas no deseadas

1. Leer la letra pequeña: incluso si tu número está registrado, los telemarketers pueden contactarte si tú has solicitado alguna vez ser llamado, lo cual puede suceder sin que lo sepas a través de las condiciones en sitios web.

2. Presentar quejas: si después de 31 días sigues recibiendo llamadas no deseadas, puedes presentar una queja en el sitio web del registro o llamando al 1-888-382-1222.

3. Registrar las llamadas automáticas: si recibes llamadas de un mensaje grabado, puedes presentar una queja, independientemente de que tu número esté registrado.

Importancia de presentar una queja

En 2024, se registraron casi 110,000 quejas sobre telemarketing en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lo que demuestra la importancia de mantener el registro al día.

Las empresas que violan la ley pueden enfrentar multas de hasta $20,000 por infracción, además de sanciones adicionales de la FCC y la Comisión Federal de Comercio.

