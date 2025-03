Consideraciones financieras para hogares multigeneracionales

Para muchas familias negras, hispanas y latinas, así como para otras culturas, la vida multigeneracional es un aspecto apreciado de la vida en el hogar. También puede ser bueno para el bienestar general de su familia.

Las investigaciones indican que puede haber beneficios financieros para la vida multigeneracional y, cuando se ejecutan intencionadamente, tener varios miembros de la familia bajo el mismo techo puede ayudar potencialmente a mejorar los resultados de salud, reducir la soledad para los adultos mayores y reforzar los resultados educativos para los niños.

Aunque la vida multigeneracional tiene muchos aspectos positivos, también viene con un conjunto único de asuntos financieros y necesidades de planificación. Desde el ahorro y el presupuesto hasta la división de costos y la planificación de sucesiones, navegar por el panorama financiero de una casa multigeneracional requiere previsión y estrategia.

A continuación, se presentan algunas consideraciones financieras para las personas que viven en hogares multigeneracionales y aquellos que están considerando mudarse con familiares.

Ayudar a aumentar el patrimonio familiar

En un estudio de 2022, el Pew Research Center descubrió que las personas de los hogares multigeneracionales tenían menos probabilidades de vivir en la pobreza, y algunos hogares multigeneracionales tenían más ingresos que los hogares no multigeneracionales, lo que puede ayudar a proporcionar una red de seguridad en caso de que alguien pierda un trabajo. También puede fomentar la propiedad de una casa: el 14 % de todos los compradores de casa del estudio dijeron que su compra estaba motivada por el deseo de acomodar a varias generaciones en su familia.

Tener diversas necesidades financieras

Los planes de ahorro y presupuesto pueden ser más complicados debido a la amplia variedad de edades entre los miembros de la familia. Las personas mayores pueden necesitar más para la atención médica y la jubilación, por ejemplo, mientras que los niños pueden traer costos de guardería y matrícula. Sea flexible con su planificación para adaptarse a diferentes necesidades de ahorro y presupuesto y establezca metas a corto y largo plazo para sus ahorros teniendo en cuenta a todas las generaciones.

Los gastos deben gestionarse con equidad

Los hogares multigeneracionales tienen que garantizar la equidad dividiendo los costos como hipoteca o alquiler, servicios públicos, comestibles y gastos domésticos en función de la capacidad financiera y el uso de cada miembro. Se puede mantener un sentido de transparencia entre los miembros de la familia discutiendo abiertamente sobre las contribuciones y los gastos financieros.

Encuentre el equilibrio entre los valores culturales y la salud financiera

Las tradiciones culturales y las estructuras familiares también pueden desempeñar un papel importante en la administración del dinero, y es importante considerar cómo la vida multigeneracional puede afectar la riqueza familiar. El patrimonio cultural puede dar forma a actitudes y prácticas financieras dentro de hogares multigeneracionales, incluidos hábitos de ahorro, estrategias de inversión y percepciones de riqueza. Comprender cómo sus valores culturales se relacionan con sus creencias y prácticas relacionadas con el dinero puede ser esencial para una gestión financiera eficaz dentro de diversas estructuras familiares.

La comunicación es clave para gestionar el conflicto y el desacuerdo

Cuantas más personas vivan en una casa, más probable será que se enfrenten a prioridades financieras contradictorias. Es necesario navegar por los desacuerdos sobre los hábitos de gasto y adaptarse a los cambios en los niveles de ingresos o gastos inesperados para mantener la estabilidad financiera en los hogares multigeneracionales.

La planificación futura es vital

Los planes inmobiliarios deben adaptarse a las necesidades y objetivos financieros de cada generación dentro del hogar y deben desarrollarse estrategias para transferir la propiedad de negocios o propiedades para garantizar la continuidad y preservar el legado de la familia. Asegúrese de recopilar documentos legales esenciales, incluidos testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas de atención médica, para describir la distribución de activos y aclarar los deseos de fin de vida.

El resultado final

Los hogares multigeneracionales pueden fomentar la armonía financiera y el bienestar teniendo en cuenta sus metas financieras individuales y sus responsabilidades compartidas. Los miembros de la familia deben tener claros los planes, las necesidades y las expectativas para promover la estabilidad financiera y la satisfacción de todos. Comunicar estos problemas pronto puede ayudar a evitar la tensión más adelante.

Al abordar estas consideraciones de forma holística y priorizar el debate abierto y la colaboración, los hogares multigeneracionales pueden construir una base financiera sólida, ayudándoles a lograr prosperidad y seguridad para sus familiares ahora y en el futuro.

