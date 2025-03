Jimmy Butler demandado por $400,000 dólares por impago de alquiler en Miami

Jimmy Butler, actual alero de los Golden State Warriors, enfrenta una demanda en Florida por presuntamente adeudar $260,000 en alquiler y causar más de $127,000 en daños en una casa de lujo en Miami.

La demanda fue presentada por Five Star Marketing and Promotions, Inc. en el Tribunal del 11º Circuito de Florida. Según los documentos legales, Butler no pagó dos meses de alquiler de $130,000 por mes por la lujosa propiedad.

La casa, de 5.398 pies cuadrados, cuenta con cinco dormitorios, seis baños, una piscina y acceso a un canal. Según Realtor.com, su valor ronda los $10 millones.

Además del impago, Butler habría cambiado las cerraduras sin entregar una copia al propietario, impidiendo el acceso del personal de mantenimiento. La demanda también alega que el jugador no cuidó la piscina ni el sistema de aire acondicionado, lo que provocó extensos daños por moho, obligando a la sustitución de techos y pisos.

Exigen pago de $400,000 a Jimmy Butler

El demandante reclama el pago de $257,282 por los daños y el impago del alquiler, además de solicitar retener el depósito de seguridad de $130.000.

Hasta el momento, Butler no se ha manifestado al respecto sobre la demanda interpuesta en su contra.

Tras su polémica salida del Heat, donde había sido suspendido, Butler fue traspasado a los Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry, donde ha encontrado buen ritmo; la quinteta californiana suma marca de 7-1 desde su llegada.

