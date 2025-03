New York Yankees manejan alternativas venezolanas para la tercera base

La lesión de DJ LeMahieu en los Entrenamientos de Primavera dejó a los New York Yankees sin su tercera base titular para el inicio de la temporada 2025 de Grandes Ligas.

La fecha para el regreso de LeMahieu es incierta después de que el infielder sufriera un tirón en la pantorrilla izquierda el sábado.

Ante esta situación el manager de los Yankees maneja las opciones de los venezolanos Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza para quedarse con el puesto de cara al Opening Day.

El venezolano Oswaldo Cabrera, el súper utility que jugó en todas las posiciones con los Bombarderos excepto receptor y jardinero central el año pasado, incluyendo 74 compromisos en la antesala.

También está su compatriota Oswald Peraza, quien también es una navaja de varias herramientas. Vio acción en cuatro encuentros con la escuadra del Bronx la temporada pasada, jugando la mayoría del 2024 con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Oswald Peraza busca su oportunidad. AP Photo/Charlie Neibergall

Boone tomará una decisión

Boone indicó que los tres están entre las principales opciones. El dicho que siempre se repite en los deportes de “el siguiente en la fila deberá dar la cara” es una forma apropiada de describir la situación con LeMahieu ahora lesionado.

De este grupo de alternativas con talento, y no nos podemos olvidar del también venezolano Jorbit Vivas, quien ha estado lidiando con una molestia en un hombro. Cabrera ha visto el mayor tiempo en la esquina caliente y ahora mismo es probablemente el principal candidato para defender la posición.

“Independientemente de lo que esté pasando con DJ, me imaginé contando bastante con Oswaldo, especialmente contra lanzadores derechos”, explicó Boone.

Y aclaró: “Veremos cómo avanza todo si eso significa más tiempo de juego para [Cabrera], no lo sé. Está por verse si Peraza puede entrar como una verdadera alternativa, ya sea en una situación para compartir la posición. No se trata solamente de la pretemporada, también estamos pensando en el futuro”.

Oswaldo Cabrera dispuesto a hacer su trabajo

Cabrera declaró que mientras su tiempo de juego podría aumentar con la ausencia de LeMahieu, no es la manera en que quiere afianzarse en la alineación titular.

“Obviamente, no estás contento por eso”, expresó Cabrera. “Es una situación difícil para DJ, y sabemos que ese muchacho es verdaderamente importante. Entonces no me siento bien con esa noticia. A la vez, estoy aquí para [hacer] mi trabajo. Estoy aquí para ayudar al equipo. Estoy listo para trabajar en cualquier [posición] que quieran que juegue”.

Cabrera, quien fue campocorto titular el domingo, cumplió 26 años el sábado. Viene de una campaña en la que bateó .247 en 109 juegos con porcentaje de embasarse de .296.

El ambidiestro Cabrera, quien cree que puede ver acción todos los días, ha tenido algunos problemas con las rompientes, con un porcentaje de swings en blanco del 22.9% contra dicha clase de pitcheos en comparación con el 16.4% contra las rectas. Siete de los ocho jonrones que Cabrera conectó el año pasado fueron contra rectas, y tuvo slugging de .408 esos lanzamientos. También tiene éxito contra los pitcheos más lentos, debido a que sólo se ponchó ocho veces contra esa clase de lanzamientos el año pasado y bateó .306.

Oswaldo Cabrera trabaja en la tercera base. AP Photo/Gerald Herbert

