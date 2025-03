“Te dejaremos solo con tu vergüenza”: Hinchas del Milan protestan por malos resultados

La Curva Sud, una de las peñas más grandes de aficionados del AC Milan, realizó una protesta este domingo en el partido entre los rossoneros y la Lazio, encuentro que terminó en victoria 1-2 a favor de los romanos y que agregó mucha más tensión a la relación entre el club milanista y su hinchada.

Según reseñó EFE, el fondo sur del estadio de San Siro estuvo vacío los primeros 15 minutos del encuentro que dejó al equipo en el noveno puesto de la Serie A, a nueve puntos de los puestos de clasificación a la Champions League.

En lugar de los ultras, solo se pudo ver una pancarta con un mensaje claro al club milanista: “Solo por la camiseta”.

El Milan atraviesa un momento crítico a solo 11 jornadas del final de la temporada. A pesar de la llegada de Sergio Conceicao, la conquista de la Supercopa de Italia en enero y los refuerzos invernales como Kyle Walker, João Félix y Santi Giménez, el equipo sigue sin mostrar competitividad.

Su eliminación de la Champions League resultó especialmente dolorosa, ya que dejó escapar la clasificación directa a octavos en la última jornada de la fase de grupos contra el Dinamo Zagreb. Luego, en el repechaje, no pudo imponerse a un Feyenoord que tampoco pasaba por su mejor momento. En la Serie A, la situación no mejora, con derrotas recientes ante Torino, Bolonia y Lazio, que han agravado su crisis.

La única esperanza tangible del Milan está en la Copa Italia, donde alcanzó las semifinales y se enfrentará al Inter en un duelo clave para su futuro. Ganar este torneo podría ser su única vía para asegurar un puesto en competiciones europeas la próxima temporada.

El partido contra Lazio reflejó el malestar generalizado. Con el estadio semivacío, el equipo romano generó dos ocasiones claras en los primeros minutos, lo que desató el descontento de los aficionados presentes, quienes respondieron con una sonora pitada.

El comunicado de la Curva Sud

Por otro lado, el grupo de ultras Curva Sud se manifestó sobre la protesta en sus redes sociales con un duro comunicado, asegurando que “solo quedan dos derbis en el campeonato italiano” para que el Milan “recupere una pizca de dignidad o para certificar definitivamente tu fracaso total”.

“Todo esto no puede ser una justificación para los otros protagonistas de este atropello: El entrenador, que en comparación con el anterior, no ha cambiado ni una coma la actitud del equipo en el campo, incluso acentuando las divisiones internas, con los resultados y el no juego que todos conocemos.

“Los jugadores, siempre apoyados incesantemente hasta el jueves, fueron protagonistas de partidos indecentes como en Zagreb, Rotterdam, Bologna y muchos otros(…) Muchos de ellos, por actuaciones y actitudes han demostrado que no son dignos de vestir nuestra camiseta, en el silencio absoluto de una gestión complaciente y culpablemente ausente”, se lee en el comunicado.

“El domingo empezaremos a dejarlos solos, entrando a las gradas recién en el minuto 15, esperemos que el resto del estadio haga lo mismo. Si no vemos cambios significativos en el rendimiento y sobre todo en la actitud, llegaremos al punto de abandonarlos totalmente, dejándolos solos con su vergüenza”, sentenció la Curva Sud en un comunicado.

