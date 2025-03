Aaron Judge afirma tener una “revancha personal” para esta temporada 2025

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está muy cerca de iniciar y los New York Yankees se preparan para afrontar una zafra en la que intentarán quitarse el mal sabor de boca de 2024 cuando perdieron la Serie Mundial ante Los Ángeles Dodgers.

Uno que parece querer sacarse esa espinita de 2024 es el capitán de los Bombarderos Aaron Judge. Quien recientemente afirmó que está enfocado y preparado para iniciar la campaña 2025.

“Tengo una revancha personal este año. Hasta que no deje de jugar y no lo entregue todo en este deporte, nunca estaré satisfecho”, respondió Judge en la charla para Yes Network.

Y es que Judge fue uno de los más señalados de los Yankees tras perder la Serie Mundial. Pues a pesar de tener una temporada regular extraordinaria en la que ganó el premio MVP, el capitán del equipo estuvo muy flojo en la postemporada.

Además en la Serie Mundial ante Dodgers cometió un error clave para que el equipo californiano remontara el marcador y se hiciera con el título.

Aaron Judge durante la Serie Mundial 2024 ante Dodgers. Crédito: Ashley Landis | AP

Y es que Judge viene con mal sabor de boca desde la campaña 2023 cuando los Yankees no pudieron clasificar a los playoffs. Por lo que en 2025 el capitán espera llevar a su equipo a levantar el título que la franquicia neoyorquina no consigue desde 2009.

“Me siento motivado. El 2023 dejó un mal sabor de boca en todos, especialmente el hecho de no haber llegado a la postemporada por primera vez. Y luego, llegar hasta el baile y no terminar el trabajo definitivamente dejó un peor sabor de boca. Desde el Opening Day empieza la temporada y regresaremos a terminar el baile”, sentenció el ‘Juez’.

