Ben Cleveland, de Baltimore Ravens, planea divorcio luego de su arresto por supuesta infidelidad de su esposa

Semanas después de haberse sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, el nombre de Ben Cleveland vuelve a estar en palestra pública. El liniero ofensivo de Baltimore Ravens en la NFL está en planes de divorcio por “adulterio”.

De acuerdo con lo reseñado por la cadena TMZ Sports, documentos judiciales a los que tuvieron acceso, muestran una solicitud de divorcio en el condado de Baldwin en Georgia, por supuesto adulterio.

Al parecer, los planes de separación se convirtieron en un hecho tan 16 días después de que Cleveland terminara en prisión por conducir en estado de ebriedad en este mismo condado.

Cleveland habría alegado ante las autoridades sus intenciones de poner fin al matrimonio con Kaitlyn Terrell Cleveland debido a un supuesto acto de infidelidad.

Kaitlyn y Ben se conocieron durante su tiempo en la Universidad de Georgia, donde Cleveland destacó como estrella del equipo de fútbol americano. La pareja se comprometió en Las Vegas en febrero de 2020 y se casaron en julio de 2022.

Ahora, según los documentos a los que tuvo acceso TMZ Sports, la pareja se separó el pasado 29 de diciembre de 2024. Desde entonces no están juntos, y a mediados de febrero, Ben dio el paso para finiquitar el divorcio.

Arresto de Ben Cleveland

El 12 de febrero en Milledgeville, Georgia, Ben Cleveland fue detenido a las 10:25 de la noche por conducir de forma errática. En la parada de tráfico, el jugador de la NFL admitió haber ingerido “aproximadamente 3-4 cervezas” en un club de campo cercano.

Tras esto, fue sometido a una prueba de alcoholemia en la que registró un nivel de .178, significativamente por encima del límite permitido de .08 en el estado de Georgia.

Al no pasar las pruebas de alcoholemia, Cleveland fue trasladado a una cárcel cercana. Se le imputaron dos cargos. Uno por “Driving Under the Influence” (DUI) y otro por conducción errática y desviarse del carril.

El arresto se dio a conocer públicamente el lunes siguiente, gracias a unos documentos de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin a los que TMZ Sports tuvo acceso.

¿Quién es Ben Cleveland?

Ben Cleveland es un liniero ofensivo de la NFL que juega para los Baltimore Ravens. Nació el 25 de agosto de 1998 en Toccoa, Georgia.

Inició su carrera en la Universidad de Georgia, donde fue nombrado primer equipo All-SEC y tercer equipoAll- American en 2020.

Al año siguiente fue seleccionado por los Baltimore Ravens en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2021 como la elección número 94. Desde entonces, a pesar de algunas lesiones, ha respondido en la ofensiva del equipo.

El liniero de 6 pies 7 pulgadas y 315 libras ha jugado en 54 partidos para Baltimore desde que se unió al equipo, en siete de ellos fue titular.



Sigue leyendo:

· Arrestan por conducir ebrio a Ben Cleveland, jugador de Baltimore Ravens

· Hallan sin vida a Ben Christman, jugador de 21 años de la Universidad de Nevada, Las Vegas

· Boxeador Carson Jones murió a los 38 años en Oklahoma tras cirugía de esófago