¿Cuáles fueron los errores de Nacho Casano que lo llevaron a ser el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars?

Nacho Casano era el líder del cuarto fuego, y aunque desde que entró a La Casa de los Famosos All-Stars se hizo sentir como no lo habíamos visto antes, también es cierto que a ojos del público, el argentino protagonizó dos situaciones que fueron, para algunos, su sentencia en este juego.

Lo primero que abatió y no gustó de Nacho, fueron sus constantes charlas sobre estrategias, con todos los nuevos y viejos habitantes. Durante, al menos, dos semanas y media, la casa fue sólo escuchar sobre estrategias, volumen uno, dos y tres. Y es que aunque Lupillo también impartía la materia, casi maestría, las cámaras sólo enfocaban a Nacho porque éste tuvo a muchos alumnos ansiosos de escucharlo.

Los días pasaron y este estilo de juego se fue sobrellevando, pero también generó que los fans denominaran que La Casa de los Famosos All-Stars era absolutamente aburrida.

Eliminaron a Zerboni. Eliminaron a Valentina. Eliminaron a Varo. La salida de los anteriores no son un reflejo de estrategias exitosas de parte ni de Lupillo Rivera y mucho menos de Nacho Casano. Es el público jugando por encima de lo que los habitantes y la producción prediquen.

El peor error de Nacho

Después de todo lo anterior, de protagonizar una primera alianza fallida con Lupillo y de convertirse en el blanco a vencer por parte de “El Toro del Corrido”, Nacho aceptó firmar una nueva tregua para seguir avanzando en la competencia. Dentro de la casa esto se vio bien, pero el público lo vio totalmente mal, absurdo e innecesario.

Nacho como estratega siempre fue considerado frío y calculador. Pero aquí, para muchos, al argentino le falló el radar, porque teniendo al equipo de Lupillo prácticamente sobre las cuerdas, decidió aliarse con quien una semana antes trató de sacarlo a él y a los suyos de la competencia. Casano no tenía forma de saber que Niurka, Rey y Caramelo son los favoritos del público, y probablemente por eso decidió ir por ellos al pensar que Guadalupe Rivera tendría muchísimo más poder y éxito que el resto. Pero más allá de no poder saber esto sobre los ahora denominados “Tres Mosqueteros”. También es cierto que tuvo en su poder jugar en contra de ambos bandos uniéndose al cuarto tierra.

Para ese momento tanto “Los Charquitos” como “Los Tres Mosqueteros” eran minoría y Nacho sostenía a un buen grupo de habitantes con números totalmente a favor para dejar que entre ellos, arriba del SUM, se eliminaran entre si. Le faltó ser más visionario y ambicioso, los televidentes lo habrían admirado aún más si movía sus fichas en esa dirección.

El peor enemigo de los habitantes

El 24/7 es el peor enemigo de los famosos dentro de este reality, porque para empezar el nombre le queda mal. Los fans no tienen un contenido 24/7, en la semana no vemos 168 horas de contenido, porque la censura probablemente nos deja ver muchísimo menos de la mitad de todo eso, por esta razón el público tampoco puede ver con exactitud qué es lo que hacen o no dentro de la casa la mayor parte del tiempo.

Zerboni. Valentina. Varo. Nacho. Todos los anteriores sí han sido víctimas de la falta de contenido y tal vez no es porque no nos lo dieran, sino porque Telemundo nunca nos ha permitido verlos a cabalidad.

Para el cierre de esta nota, el 24/7 ya ha caído en censura en más de siete ocasiones.

