“La dejó seca”: Fans reaccionan a la respuesta que Niurka Marcos le dio a Aleska Génesis 

En La Casa de los Famosos All-Stars uno de los momentos más esperados es el posicionamiento, pues los habitantes le dicen a uno de los nominados las razones por las que quieren que se vaya del reality show.

Este domingo no fue la excepción y Aleska Génesis decidió pararse frente a Niurka Marcos, quien está en riesgo de eliminación.

En su mensaje, la modelo venezolana le dijo: “Estoy aquí por las mismas razones de la vez pasada, no me gustó lo que sucedió con el cuarto Agua y sé que eso se pudo manejar de una manera distinta. No sé si yo fui la razón, la excusa o la estrategia, pero de regresar, sí me gustaría ver esta otra parte de ti, porque yo sé que hay una Niurka diferente, que yo admiro y me gustaría ver un poco más de ella, que lo pude ver muy poco esta semana. Es un poco lo que pido, que pudieras tener esa conversación con Agua para que se pueda arreglar cualquier malentendido”.

Luego de escucharla, la ‘mujer escándalo’, como también es conocida, simplemente dijo: “Qué rara forma de admirar tienes”.

Con esto, Niurka Marcos reafirma su juego calculador y en el que no ha desgastado energías en quien considera que no las merece, pues sus respuestas fueron bastante medidas durante estos posicionamientos.

Algunos televidentes han reaccionado a este momento dentro de La Casa de los Famosos All-Stars con mensajes como: “La dejó seca”, “Niurka hunde a Aleska con cinco palabras”, “Me encantó, fue precisa, y cortante, Aleska quería dársela de santa delante de Luca”.

La actriz cubana ha decidido romper alianza con el cuarto Agua, en donde duerme, porque considera que en las primeras semanas Lupillo Rivera los usó y que intentaría hacer lo mismo durante todo el programa de telerrealidad.

Ahora, Niurka Marcos hizo equipo con Rey Grupero y Caramelo, con quienes intenta consolidar un team que conquiste al público para llegar lo más que puedan dentro del reality show.

