La edición 97 de los Premios Óscar fue tan diferente como espectacular, pero algo faltó en este 2025

La entrega de premios de La Academia hace que Hollywood se vista de arriba abajo. El Dolby Theatre se preparó para recibir a todos los nominados, familiares, amigos, productores, artistas e invitados al máximo evento del séptimo arte, sin embargo, en este 2025 todo se sintió diferente.

Este año estuve en El Dolby Theatre como invitada y por alguna razón, esta edición la percibí diferente. Sí, hubo mucha elegancia, sonrisas acá, sonrisas allá… pero en todo momento sentí que algo hacía falta. Mientras más caminaba hacía las famosas gradas que me llevarían a ingresar al teatro para ver la ceremonia que este año condujo Conan O’ Brien, mis ojos siempre estuvieron en busca de Angelina Jolie, de Meryl Streep, de Jennifer Aniston, de Jennifer López… de Tom Cruise, Ben Affleck, Matt Damon, Bradley Cooper, etc. ¡No sé porqué pero sentí que a Hollywood le hizo falta Hollywood!

La gala empezó y todos recibimos con agrado y regocijo la presentación musical de Ariana Grande y Cynthia Erivo, las estrellas de “Wicked”. ¡Vivimos un verdadero privilegio! En la medida en la que ambas cantaban y compartían el escenario, recordé cuando Whitney Houston y Mariah Carey, hace más de 25 años, interpretaron, también durante la entrega de premios Óscar, el tema “‘When You Believe“, de la cinta “El Príncipe de Egipto”.

Después de aquí la ceremonia fue bastante rápida. En comparación a años previos, le edición 97 no tuvo tiempo para perder el tiempo. Los discursos fueron mantenidos a raya menos los de Adrien Brody y Kieran Culkin.

Me llevé dos sorpresas durante la noche, la primera que el Óscar a mejor actriz no recayera en manos de Demi Moore por su impresionante actuación en “The Substance”, sino en Mikey Madison por su personaje en “Anora”. La segunda, que el premio a mejor película fuera para “Anora”, no porque la comedia dramática de Sean Baker no lo mereciese, sino porque personalmente pensé La Academia le otorgaría este galardón a “The Brutalist”. El drama dirigido por Brady Corbet, cuenta con todos los elementos que literalmente podrían haberla convertido en la ganadora de la noche.

Además de todo lo anterior, puedo decir que aplaudí muchísimo el discurso de Zoe Zaldaña, cuando se alzó como la mejor actriz de reparto por su personaje en “Emilia Pérez”. Pero no voy a mentir, amé su discurso, sí, más no considero que el filme mereciese ni siquiera la nominación.

Terminó la entrega de premios Óscar y puedo decir sin temor a dudas que aplaudí hasta ponerme de pie cuando la cinta “Aún estoy aquí”, dirigida por Walter Salles se llevó el Óscar a mejor película extranjera. No sólo porque en efecto se lo merecía, desde mi humilde opinión, sino porque no se lo ganó “Emilia Pérez”.

