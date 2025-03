Marcell Ozuna se niega a ir con República Dominicana al Clásico Mundial de Béisbol

Falta poco menos de un año para el Claisco Mundial de Béisbol 2026 y República Dominicana buscará repetir el título que alcanzó en 2013 con un equipo plagado de estrellas para la cita mundialista.

Sin embargo el combinado quisqueyano, que tendrá a Albert Pujols como manager, no contará con una gran figura de las Grandes Ligas. Se trata de Marcell Ozuna, quien se negó a participar con su país en el Clásico Mundial de Béisbol para 2026.

Y es que recientemente la estrella de los Atlanta Braves comentó en una entrevista con el periodista Leonte Landino que no tiene intenciones de ir con Dominicana al Clásico. Pues parece guardar rencor desde 2023 cuando no fue convocado para aquella edición.

Marcell Ozuna no se perdió ningún juego de la temporada 2024. Crédito: Jason Allen | AP

“No, yo no voy. Desde mi corazón y mi alma, yo dije que yo no iba a un Clásico. Perdón a mi país que no voy a representar la bandera, pero yo dije que no iba al Clásico y no voy a ir”, explicó Ozuna.

Ozuna afirma que cuando hizo méritos para estar en la selección y tenía la disposición de ir, no lo llamaron, por eso ahora simplemente prefiere no vestir el uniforme de Dominicana.

“Son decisiones mías; cuando quise ir no me invitaron. Hice todas las gestiones y no fui elegido cuando pensé que merecía estar ahí, y dije ‘ah, no me invitaron’, entonces tuve una de las mejores temporadas de mi carrera, y de ahí dije ‘el Clásico no me hace ser mejor de lo que soy”, explicó el pelotero de 33 años.

El 2023 y 2024 de Ozuna han sido realmente buenos en las Grandes Ligas. Despachando 40 y 39 cuadrangulares, respectivamente y con más de 100 empujadas en ambas campañas. Por lo que la decisión del toletero será una dura baja para el equipo dominicano en la máxima cita del béisbol mundial.

