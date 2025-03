Opositores de Genera PR ponen en duda ahorros tras renegociación de contrato anunciado por gobernadora

Nueva York – Algunos sectores en Puerto Rico, principalmente los opuestos a la privatización del sistema de energía eléctrica, cuestionaron la renegociación del contrato de Genera PR anunciado este domingo por la gobernadora Jenniffer González, que busca lograr ahorros de hasta $890 millones de dólares.

El gobierno de Puerto Rico pagará $110 millones a la empresa encargada de la generación en un periodo de 10 años para la extensión por ese periodo de tiempo del acuerdo de suplido de gas de los generadores de emergencia que representarían 350 megavatios al sistema, mientras eliminan las bonificaciones.

González argumentó que, bajo el contrato original, tendrían que haberle pagado hasta $1,000 millones en bonificaciones a Genera PR, filial de New Fortress, que suple gas natural a plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Estamos dando los pasos concretos para atender el tema principal de la campaña, que fue el tema de energía. Una de esas promesas de campaña, la cual está específicamente en la sección de energía, fue que nos comprometimos a revisar y fiscalizar los contratos de LUMA y Genera, y nos comprometimos a brindar más transparencia en los procesos”, indicó la Administración en un comunicado.

Entre los que pusieron en duda las intenciones detrás de la renegociación fue Angel Figueroa Jaramillo, el expresidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y coordinador ProSol UTIER.

“¿Cómo New Fortress que está en un problema económico, prácticamente en la quiebra, hace un negocio donde va a perder $880 millones? Yo creo que estas son las letras chiquitas de esta renegociación”, planteó el líder sindical a Telenoticias.

“¿Quién gana aquí? New Fortress… Porque esos $800 millones son especulativos… Para ellos poder ahorrarnos esos $800 millones, ellos hubieran tenido que conseguir en esos 10 años $1,820 millones en ahorros para quedarse con el 50%… New Fortress se fue a la segura”, añadió en declaraciones a El Vocero.

Rolando Emmanuelli, del Bufete Emmanuelli, L.L.C., cuestionó la supuesta falta de supervisión a Genera y garantía de ahorros que implica la renegociación.

“Con la enmienda al contrato, #GeneraPR se libera del escrutinio regulatorio y recibe $110M sin tener que rendir cuentas. Además, ¿ahorros? Imposibles dentro del plan fiscal de la AEE. Nos vendieron una falsa promesa de eficiencia para luego pagarle igual, hagan o no el trabajo”, señaló el abogado que representa a la UTIER en el litigio federal por la deuda de la AEE con los bonistas.

Por su parte, el analista Carlos Díaz Olivo dijo que lo más importante que se desprende de las expresiones de la gobernadora es que el Gobierno no tiene intenciones de cancelar el contrato a Genera PR y tampoco al d LUMA Energy, a cargo de los activos de distribución y transmisión.

“No tiene ninguna lógica renegociar el contrato para darlo por terminado pronto. Básicamente, lo que está aquí detrás es que se va a quedar Genera…Tiene otra implicación, porque si el problema que vive Puerto Rico…es de generación, y el que tiene el problema yo lo voy a dejar, pues entonces no hay razón para sacar a LUMA. Si ya yo dejé uno de los componentes, obviamente la política de privatización sigue, y el que ahora mismo tiene la gravedad del problema se va a sostener, pues, posiblemente, lo mismo ocurra con LUMA, o yo no entiendo la lógica detrás de esto”, planteó.

“Yo creo que, como la situación de generación es tan difícil, no había manera de que Genera pudiera cumplir con las bonificaciones, así que tampoco renunció a nada”, añadió.

Para que Genera recibiera bonificaciones debía cumplir con ciertos requisitos que tenían que ver con desempeño y ahorro por combustible, entre otros.

Como base del contrato previo de Genera con el gobierno de Puerto Rico estaba el compromiso de la compañía de lograr esos ahorros y recibir compensación por los mismos. A esos fines, la empresa debía encaminar un Plan de Optimización de Combustible para comprar a precios más económicos el material mediante negociaciones de mercado.

Si el plan de ahorros de Genera PR en la compra de combustible era aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la empresa tenía derecho a reclamar como bonificación el 50% de los ahorros que consiguiera. El otro 50% debe acreditársele a los abonados de la AEE por medio de la tarifa de electricidad.

Las bonificaciones anuales a Genera PR podía ascender hasta $100 millones bajo el acuerdo original.

El secretario de la gobernación, Francisco Domenech aseguró, según citado por el referido periódico, que la firma FTI Consulting hizo el estimado de los $890 millones con base en las cláusulas de bonificación del contrato.

Explicó que la ampliación para el suplido de gas fue una extensión al contrato ascendente a $1,147 millones que fue firmado en marzo del año pasado y expiraba este mes.

“No nos podíamos quedar sin suplido de gas a estas alturas porque eso representaba perder cerca de 500 megavatios de producción energética y el pueblo necesita tener energía. Así que, se tenía que extender el contrato”, sostuvo.

¿Qué pasará con el contrato de LUMA?

En la conferencia de prensa en la que se anunció la renegociación, González aseguró que todos los demás contratos bajo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) van a ser revisados.

“Estamos en este proceso, en este de Genera, que ha tomado suficiente tiempo. En su momento, ese contrato también se verá”, indicó la primera ejecutiva a preguntas de la prensa sobre el rumbo de LUMA Energy.

El comunicado enviado por la gobernadora señala que, a través del cambio en el contrato con Genera PR, se busca eliminar los pagos de bonificaciones adicionales al pago fijo por la operación de mantenimiento de las plantas. “Estos pagos tenían un tope anual de $100 millones de dólares”, especifica el parte de prensa.

De acuerdo con la gobernadora, el año pasado y aún con los problemas de generación, Puerto Rico pagó casi $16 millones de dólares en bonificaciones sin incluir las adicionales de hasta $32 millones en disputa ante el Negociado de Energía (NEPR).

Añadió que, con la renegociación, se eliminan todas las bonificaciones que se tendrían que haber tenido que pagar por los próximos 10 años.

“Usando los pagos del año pasado como precedente, las bonificaciones anuales podrían resultar, por lo menos en un costo adicional para los consumidores de $470 millones. Por eso, al pagar $110 millones de dólares (que se dividirán en 11 pagos mensuales una vez que se terminen de aprobar las enmiendas al contrato) el Pueblo de Puerto Rico terminará ahorrándose entre $360 millones a $890 millones”, argumentó González.

La mandataria aseguró que se mantienen todas las métricas, sanciones y multas establecidas en el contrato, además de las métricas que el Negociado impondría como parte de sus labores como ente reglamentario de la industria eléctrica en Puerto Rico.

La Administración concluyó que lo anterior permitirá que los ahorros que resulten de la eficiencia de la operación de Genera beneficien a la isla. Según las autoridades, también dará certeza sobre el costo de la operación de la compañía y ahorrará dinero en el pago a consultores y abogados por litigios relacionados con las bonificaciones.

Sigue leyendo:

“Inaceptable” para gobernadora de Puerto Rico que la Junta no haya compartido Plan Fiscal de la AEE antes de certificarlo

Genera PR cumplió un año en Puerto Rico; ahorros por compra de combustible están por verse

Institute of Energy Economics (IEEFA) preocupado con enfoque de comité nombrado en Puerto Rico para atender crisis energética

¿Qué debe ocurrir antes para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA?