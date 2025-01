Al Institute of Energy Economics (IEEFA) le preocupa enfoque de comité nombrado en Puerto Rico para atender crisis energética

Nueva York – Para Cathy Kunkel, analista del IEEFA o Institute of Energy Economics and Financial Analysis (Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero), es preocupante que la prioridad principal del nuevo comité nombrado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, para atender la crisis energética sea la generación ante la posibilidad de que lo anterior represente un mayor impulso de gas natural en la isla.

“En términos de las personas que están en el comité y lo que la gobernadora dijo después de la primera reunión del comité, que ellos van a estar enfocándose primero en la generación, me preocupa. La propia gobernadora y muchas de las personas del comité han sido personas con una trayectoria de impulsar el gas natural en Puerto Rico, y esto me preocupa porque obviamente la política pública es moverse hacia la energía renovable. Hay un gran conflicto de interés con Genera PR como el operador del sistema de generación y también el suplidor de gas natural que tienen un interés financiero para proponer más proyectos de energía natural. Así que con el comité que ella ha nombrado me preocupa que vayan a ir más en esa dirección”, indicó Kunkel en entrevista exclusiva con El Diario.

Tras la primera reunión del grupo hace unas dos semanas, la primera mandataria de Puerto Rico, que asumió oficialmente el cargo este jueves, indicó a la prensa que el enfoque al momento es discutir las alternativas de generación en la isla.

Para Kunkel, aunque la creación del organismo refleja que se le está dando importancia al tema, lo que es positivo, los 12 miembros del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, deberían enforcarse, por ejemplo, en las vías para agilizar el desembolso de fondos federales para proyectos de reconstrucción de la red y energía renovable.

“Yo creo que el hecho de que ella ha nombrado ese comité es una reflexión de la importancia y urgencia del tema en Puerto Rico. Yo tengo algunas dudas sobre cómo va a funcionar este comité. Yo creo que, si pueden hacer algo para hacer fluir mejor los fondos federales para la reconstrucción del sistema, esto sería sumamente importante, y me imagino que eso va a ser ahora un reto más difícil con esto del cambio de gobierno en los Estados Unidos”, argumentó la especialista graduada de Física tanto de la Universidad de Cambridge como de Princeton.

“Lo que yo estoy viendo por la composición del comité y el pensamiento de los miembros es que van a moverse más en la dirección del gas natural y que no están realmente preguntándose qué se necesita hacer para un sistema realmente resiliente, y no están trayendo las voces de las personas con esa perspectiva”, añadió.

El sistema de generación en Puerto Rico es operado por la compañía privada Genera PR desde mediados del 2023. Genera PR es a su vez filial de New Fortress Energy, que suple gas natural para plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En este contexto, la experta añadió que no ve disposición del comité para descentralizar el sistema, lo que, a su parecer, es clave para atajar la crisis en la isla.

“Hay un gran interés público en moverse hacia la energía renovable, y no solamente la energía renovable, sino en energía solar en techos, precisamente por la cuestión de la resiliencia. Y la coalición Queremos Sol ha sido muy vocal en esto, y yo no veo a nadie en ese comité que tiene esa visión de descentralizar el sistema, que es realmente lo que se necesita para tener un sistema resiliente a largo plazo. Lo que yo veo es un comité con una visión de PREPA (AEE) del siglo pasado, con generación centralizada, mucha transmisión; obviamente el sistema actual no funciona y se podría mejorar la generación y la transmisión, pero para ser realmente más resiliente ante el cambio climático, yo creo y muchos otras personas creen que lo mejor es descentralizar el sistema…”, planteó Kunkel quien laboró como Gerente de Programa de Energía de la referida organización.

En cuanto a la posibilidad de nuevas restricciones en fondos federales para reconstrucción de la red eléctrica y el impulso de proyectos de energía renovable en la isla bajo la Administración Trump, Kunkel piensa que el dinero ya adjudicado no debería peligrar. Sin embargo, la posibilidad de nuevas asignaciones sería otra historia.

“Solo puedo predecir basado en lo que hizo Trump la última vez que estuvo en el poder y no sé si esta Administración va a ser distinta o similar; su Administración puso muchísimas condiciones a los fondos federales después de María que no fueron condiciones impuestas en otros estados que estaban sufriendo desastres también, así que lo hizo más difícil para Puerto Rico acceder a fondos federales versus otras jurisdicciones. La persona que estaba encargada de eso es el que está nominado para la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca (Russell Vought). Me parece muy posible que Trump podría hacerlo más difícil para Puerto Rico (en términos de) acelerar fondos federales”, anticipó la también exaspirante demócrata a la Cámara de Representantes por Virginia Occidental.

“Para los programas específicamente de energía renovable como los $1,000 millones de dólares que el Departamento de Energía tiene para Puerto Rico, yo creo que la mayor parte de ese dinero ha sido adjudicado, y que el DOE ha hecho un buen trabajo en desembolsarlos rápidamente, porque estoy casi segura que ese tipo de iniciativa nunca va a existir bajo una administración Trump”, apostó.

Kunkel se refiere al Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) aprobado en el Congreso, en diciembre del 2022, bajo el que se asignó dinero a Puerto Rico para colocar paneles solares en techos y sistemas de almacenamiento de baterías en aproximadamente 30,000 hogares vulnerables a través del programa “Acceso Solar”.

Más recientemente o el mes pasado, el DOE anunció la selección de los cuatro equipos que participarán de las negociaciones de adjudicación para el “Programa de Comunidades Resilientes”, otra de las iniciativas de resiliencia energética que promovía la agencia bajo la Administración Biden.

A través de la iniciativa, se espera impactar con sistemas solares a instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública y propiedades privadas subsidiadas.

Con estos programas se pretende agilizar el alcance de la meta de 100% de energía renovable para el 2050, según establece la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019).

¿Qué pasará con el contrato de LUMA?

El comité nombrado por la gobernadora también evaluará las posibilidades de cancelar el contrato de LUMA Energy, consorcio privado encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla desde el 2021.

A pesar de la promesa de que brindarían un servicio más eficiente y confiable, y de que avanzarían con la reconstrucción de la red eléctrica, continuamente los boricuas se quejan de más apagones. El más reciente fue uno masivo en la víspera de Año Nuevo que dejó a todo el país a oscuras.

Para Kunkel, la clave, antes de iniciar un proceso de este tipo, es asegurar que se cuenta con un plan efectivo de transición.

“Lo que me parece que sería necesario…es un plan de cómo se podrían traer los recursos humanos a la AEE para estar seguros que la Autoridad tiene la capacidad de reintegrar las tareas de LUMA, o sea, el peritaje técnico y los empleados suficientes para hacer esto. A mí me parece que LUMA ha sido muy ineficiente en el manejo del sistema y los gastos que han hecho para traer gente de afuera. Pero sin un plan concreto y serio de cómo PREPA podría tomar las riendas, me parece prematuro hablar de cancelar el contrato. No estoy diciendo que estoy en contra de cancelar el contrato, sino que no veo a nadie que haya hecho ese plan y eso me hace pensar que nadie, incluso la gobernadora, está hablando en serio”, alertó la entrevistada.

Kunkel señaló además que no ve probable que otra compañía privada vaya a estar disponible para operar el sistema con el historial de cuestionamientos a LUMA y el proceso de quiebra que enfrenta la AEE.

“Yo creo que sería LUMA o volver a la Autoridad. Yo no veo probable que ningún otro operador privado va a querer entrar en esta situación ahora. En IEEFA hemos estado escépticos de LUMA desde el inicio porque, desde nuestra perspectiva, muchos de los problemas anteriores de la AEE vinieron por la intervención político partidista. Uno de los síntomas de eso fueron los contratos que se otorgaron como favores políticos, y la manera en que se escogió a LUMA tenía las mismas banderas rojas. O sea, no fue un proceso transparente…por eso nos pareció como más de lo mismo en términos de intervención política partidista en el sistema eléctrico, y, por eso, lamentablemente, no estoy muy sorprendida de que no ha ido muy bien con LUMA”, abundó.

Tras la firma del contrato de LUMA, otro analista de IEEFFA, Tom Sanzillo, presentó a la Legislatura en Puerto Rico un análisis que señalaba varios procesos nebulosos en el proceso de selección de la compañía.

“El comité de evaluación examinó las métricas técnicas y financieras. Lo sorprendente es que cuatro de los cinco miembros de ese comité llegaron a puntuaciones numéricas idénticas en 37 de las 38 categorías utilizadas para evaluar las ofertas. Tres de los miembros incluso cometieron el mismo error numérico al contar sus puntuaciones; las hojas de puntuación individuales se adjuntan como una exhibición a mi testimonio a la Legislatura de Puerto Rico”, lee parte del informe.

Sanzillo concluyó que los hallazgos apuntan a que la entidad encargada en gran medida de adjudicar el contrato a LUMA Energy fue FTI Consulting, no el comité de miembros que evaluó las ofertas a través de Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3).

El caso de Genera PR

A pesar del debate público sobre el alcance del contrato de LUMA, para Kunkel el impacto que pudieran tener las operaciones de Genera PR en la isla revisten mayor impacto.

“Para nosotros Genera representa una amenaza más grande que LUMA en lo que ellos quieren hacer a largo plazo y traer más gas natural a Puerto Rico”, insistió la analista.

Aunque reconoció que Puerto Rico podría depender de gas natural en el camino a una transición más efectiva a fuentes renovables, Kunkel consideró que los planes de la compañía retrasarían por más tiempo alcanzar las metas de energía renovables estipuladas por ley.

“Puerto Rico no va a transformarse a la energía renovable de la noche a la mañana tampoco. En el camino, se va estar quemando algo. Lo que están planteando de construir plantas de gas natural, que va a ser una inversión de 30 a 40 años, pues obviamente esto va a retrasar una transición e impedir que se cumplan con las metas de 100% de energía renovable al 2050. Así que yo creo que se deben considerar posibilidades para transicionar con el uso de gas natural, pero lo que se está planteando en el Plan Integrado de Recursos y LUMA de construir nuevas plantas y extractoras de gas natural a largo plazo, eso no es una transición a energía renovable; es transición a gas natural y ya”, sostuvo.

“Yo creo que se podría llegar al 40% más rápido que en 10 años. De hecho, creo que P.R ya está en 9% o 10% de renovable cuando se incluye la energía renovable en techos; o sea que las personas han ido comprando placas solares o poniéndolas en sus techos”, agregó.

El estudio PR100 del DOE sobre las vías para alcanzar las metas establece que es factible que Puerto Rico pueda moverse hacia un 100 % de energías renovables para el año 2050.

Otro estudio desarrollado por Sanzillo y Kunkel para el IEEFA que fue divulgado en junio pasado arrojó que, aunque la transformación de Puerto Rico hacia el uso de energías renovables se encuentra bien encaminada, se está llevando a cabo únicamente a nivel individual en hogares y negocios.

Lo anterior se debe en parte al empeño de compañías como Genera en expandir el uso de gas natural, alerta el documento.

“A pesar de un consenso institucional continuo y en múltiples ámbitos que tomó años desarrollar, los encargados de la operación diaria de la red eléctrica participan de esfuerzos agresivos para la expansión en el uso de gas natural. La compañía a cargo de la generación eléctrica tiene un modelo de negocios basado en la creación, desarrollo y expansión del uso de gas natural, empleando una estrategia de inversión altamente especulativa. New Fortress Energy, la compañía en cuestión, les informó a sus inversionistas que el futuro de Puerto Rico es el gas natural. Transacciones recientes encabezadas por la compañía, con la autorización del gobierno de la isla, parecen estar diseñadas para obtener dicho resultado”, precisa el reporte.

Otro dato que levanta las banderas rojas sobre New Fortress, según el Instituto, es que la empresa construyó una terminal de gas en San Juan sin los permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), lo que para Kunkel es una prueba más de cómo sus ejecutivos se las ingenian para evadir reglas y procedimientos en distintas jurisdicciones.

En diciembre pasado, trascendió de al menos nueve demandas de clase contra la compañía dueña de Genera por engañar a sus accionistas con el proyecto “Fast LNG” en Altamira, Nuevo México.

“Los inversionistas están demandando a New Fortress por básicamente mentirle a ellos y no revelar todos los problemas con esas facilidades que estaban construyendo. Dijeron que estaba muy bien y que iba a estar operando en un mes…y finalmente habían escondidos muchos problemas (con esa instalación). Igualmente, han mentido a sus inversionistas sobre la situación en Puerto Rico, porque en mayo hicieron una presentación hablando de expandir el gas natural en Puerto Rico, y los números que pusieron en esa presentación de cuánto gas natural se podía vender en Puerto Rico significaría, no solamente convertir todo el país a gas natural, sino aún más gas natural de los que consume Puerto Rico”, explicó.

“Eso indica que New Fortress está haciendo lo más que puede para convertir a Puerto Rico a gas natural; pero, aún así, no van a llegar a los números que habían presentado a los inversores”, concluyó Kunkel.

Según la investigación del IEEFA, la Junta de Control Fiscal (FOMB) también ha complicado el camino para avanzar en proyectos de energía renovable en la isla al impulsar medidas como la eliminación del programa de medición neta.

El programa de medición neta protegido bajo la referida ley facilita que sistemas de energía limpia como paneles solares sean menos costosos y más asequibles al reembolsar a las familias por la energía extra que producen pero no utilizan.

Para el IEEFA, la Junta debería permitir la vigencia de la nueva legislación de Puerto Rico para prolongar la medición neta hasta el año 2030.

