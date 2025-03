Ronald Acuña Jr. pide que no lo comparen con Juan Soto

Esta temporada baja los New York Mets rompieron el mercado firmando a Juan Soto por $765 millones de dólares. Una cifra que batió todos los récords de contratos deportivos en la historia.

Luego de esta firma empezaron a circular diferentes comparaciones. Pues algunos consideran que hay mejores jugadores que Juan Soto que pudieron haber firmado por la misma cantidad e incluso más.

Uno de los jugadores comparados con Soto fue el venezolano Ronald Acuña Jr. quien con la misma edad del dominicano y con un premio MVP en el bolsillo, se especulaba que si fuera agente libre hoy día valdría lo mismo que el dominicano.

Sin embargo el propio Acuña salió para intentar poner fin a esta discusión. Pues aseguró que no le gusta que lo comparen con Juan Soto.

“La gente me pone a mí y a Soto en la misma escala y empiezan a comparar. Soto es mi hermano y no me gusta que nos comparen, es incómodo”, sentenció Acuña Jr. en un video publicado por las redes sociales desde los campos de entrenamiento de los Atlanta Braves.

Ronald Acuña Jr. volverá para la temporada 2025. Crédito: AP

Incluso Acuña aseguró que si fuera agente libre en este momento no valdría lo mismo que Soto. Pues sus recientes lesiones le han bajado el valor de mercado al venezolano.

“No sé cuánto valgo ahora. He pasado por muchas lesiones y eso baja el precio, ya veremos cuando esté sano y sea agente libre”, explicó la estrella de los Braves.

Acuña Jr. firmó en 2018 una extensión de contrato con los Atlanta Braves por siete temporadas y $100 millones de dólares. Esto después de ganar el premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

El jardinero espera poder brillar este 2025 luego de perderse casi toda la temporada 2024 por una fuerte lesión en su rodilla. El contrato de Acuña Jr. con Atlanta terminará al final de la temporada 2027 y pasará a ser agente libre si no concreta una extensión antes.

