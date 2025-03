“Running Point”, la nueva serie de comedia de Netflix que se “coló” al Top 10 de la plataforma a nivel mundial

La nueva serie de Netflix, “Running Point”, ha dejado en claro que las comedias nunca pasarán de moda. Y es que con apenas una semana desde su estreno, el pasado 27 de febrero, la producción protagonizada por Kate Hudson logró “colarse” al Top 10 de la plataforma a nivel mundial.

De acuerdo con estadísticas reveladas por la plataforma de streaming, esta serie cuenta con más de 9 millones de vistas, así como más de 47 millones de horas vistas, números impresionantes si tomamos en cuenta el reducido foco que ha recibido desde su lanzamiento.

Pero, ¿cómo ha logrado entonces “Running Point” formar parte de esta reconocida lista en tan poco tiempo y sin tantos reflectores encima? La respuesta es fácil: su enfoque deportivo y su trama fresca.

La razón del éxito de “Running Point”

A pesar de confirmar el buen momento que viven las comedias en la actualidad, lo cierto es que “Running Point” no es cualquier comedia. Se trata de una historia creada por dos de las escritoras más importantes dentro del panorama televisivo en la actualidad: Elaine Ko y Mindy Kaling.

Ko ha formado parte de un gran número de shows de comedia de renombre en la televisión estadounidense como “Modern Family” y la reciente “Only Murders in the Building”. En tanto, Kaling es sumamente reconocida por ser una de las mentes “maestras” detrás del éxito de “The Office”, así como por otras producciones como “Never Have I Ever” y “The Sex Lives of College Girls”. A las anteriores se suman los talentosos Ike Barinholtz y David Stassen.

El trabajo conjunto de los creadores dio vida a una historia con gran corazón que sigue la vida de Isla Gordon, interpretada por Kate Hudson, quien después de gozar de su juventud, recibe la consigna de comandar al equipo de baloncesto de su familia.

En el desarrollo de la trama, Gordon descubre la variedad de problemáticas dentro y fuera de la cancha así como los aprendizajes que puede obtener de cada desafío.

A pesar de la simpleza de su trama, “Running Point” ha logrado captar la atención del público gracias a su delicada mezcla entre una producción con decenas de historias centradas en el deporte, tramas cómicas y un relato centrado en el crecimiento y la búsqueda de las personas por sus sueños.

“Running Point” cuenta también con la participación de grandes protagonistas de la comedia como Brenda Song, Drew Tarver, Max Greenfield, entre otros.

Actualmente, la serie forma parte del Top 10 en 83 países como Canadá, Brasil, Argentina, México, Portugal, Polonia, Países Bajos, Turquía, India, entre muchos otros.

